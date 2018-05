Salon national de la philatélie : Présentation de 4 nouveaux timbres postaux

Quatre timbres postaux nouvellement émis ont été présentés à Bordj Bou Arréridj à l’occasion du premier Salon national de la philatélie.

Les timbres postaux présentés, samedi dernier, symbolisent le patrimoine de l’Algérie à travers quatre monuments historiques des wilayas de Bordj Bou Arréridj, Constantine, Tiaret et Khenchela.

Le premier timbre postal représente Bordj El Mokrani, un fort historique situé au centre-ville de Bordj Bou Arréridj, (25 Da), alors que le deuxième timbre postal (10 Da) illustre le site archéologique de la ville de Tiddis de Constantine. Sur le troisième timbre postal (5 Da) figurent les Djeddars, les monuments funéraires berbères de la région de Tiaret et le quatrième (20 Da) immortalise le mausolée archéologique Cédias de Khenchela.

«L’émission de ces timbres postaux s’inscrit dans le cadre des efforts visant la valorisation et la promotion du patrimoine de l’Algérie et ses sites historiques», a souligné le directeur local de la poste, des technologies de l’information et de la communication, Mourad Selhani, qui a qualifié le timbre-poste d’«ambassadeur» sillonnant le monde entier à travers le philatéliste.

Ce 1er Salon national de philatélie «El Kalaâ» de deux jours, a été organisé à la tour El Mokrani, au chef-lieu de wilaya, à l’initiative de la direction de la Culture, à l’occasion de la célébration du mois du Patrimoine des philatélistes, venus de 22 wilayas du pays qui ont eu à échanger leurs expériences avec le public, venu nombreux découvrir ce art-passion.