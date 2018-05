Tizi-Ouzou : 500 couffins alimentaires offerts par la délégation du FCE

La délégation locale du Forum des Chefs d'Entreprises (FCE) et Jil FCE de Tizi-Ouzou a procédé hier à la distribution de 500 couffins alimentaires au profit des familles démunies de la wilaya et ce dans le cadre de la solidarité agissante du Forum durant le mois sacré. Selon le délégué du FCE de Tizi-Ouzou, Lakhdar Madjène, les colis alimentaires sont remis au Croissant Rouge Algérien (CRA) de Tizi-Ouzou et des associations caritatives connues et partenaires du FCE à raison de 20 colis de 17 kg par association. «C’en est là une tradition respectée depuis 2014 au sein du FCE national», a déclaré Lakhdar Madjene, lors de la cérémonie de remise du don qui s’est déroulée au niveau du parc des loisirsTamaghra, nouvelle ville. Ces couffins alimentaires distribués par cette organisation patronale s’ajoutent aux 36.811 couffins qui seront distribués par la direction locale de l’Action sociale et de la Solidarité aux familles nécessiteuses de la wilaya. Lors de ce mois sacré de Ramadhan, la même direction prévoit l’ouverture d’une quarantaine de restaurants Iftar à travers les quatre coins de la wilaya par le Croissant rouge algérien, le mouvement associatif et autres bienfaiteurs.

Bel. Adrar