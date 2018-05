Bordj Bou Arreridj : Début de la distribution des couffins du ramadhan

La distribution du couffin du ramadhan pour les démunis de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a commencé jeudi dans les 34 communes que compte la wilaya. Les autorités de la wilaya, qui rappellent que 21.255 familles bénéficient de colis, espèrent que ces derniers parviennent à leurs destinataires avant le premier jour du mois sacré.

Les aides qui ont été octroyées par le ministère de la Solidarité et la wilaya, de l’ordre de 16 millions de dinars pour le premier et 10 millions de dinar pour la seconde, s’ajoutent aux sommes consenties par les APC pour financer l’opération .

Ils ont offert la possibilité de prendre en charge les démunis de celles qui sont déficitaires. Celles-ci étaient dans l’incapacité d’assister les pauvres des communes qu’elles gèrent.

Grace à cette centralisation de l’opération, tous les membres de la catégorie seront touchés. Ils auront droit également au même couffin quelque soit l’endroit où ils habitent, nous dit le directeur de l’Action sociale par intérim M Abdelkader, qui précise que la décision a été prise par le wali d’unifier les colis alimentaires.

Notre interlocuteur qui rappelle l’autre décision du premier responsable de la wilaya, à savoir l’assainissement de la liste des démunis, indique que cela a permis de donner de la consistance aux colis qui répondent à tous les besoins des familles bénéficiaires durant le ramadhan. La valeur des couffins est passée en effet de 3.000 à 5.400 dinars.

Le directeur de l’Action sociale par intérim de la wilaya de Bordj Bou Arreridj annonce que 22 demandes d’ouverture de restaurants pour les pauvres ainsi que pour les passagers en détresse ont été réceptionnés par ses services. Notons que la wilaya de Bordj Bou Arreridj a enregistré l’année dernière 31.495 démunis. Ceux qui ont été radiés grâce au travail minutieux mené avec l’aide des services de la CNAS et de la direction du travail dépassent les 10.000.