Changement à la tête de l’ANEM

Fin de mission pour M. Mohammed Tahar Chalal, DG de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) qui vient d’être remplacé à ce poste par M. Mohamed Arrache, jusque là chargé des études, de la documentation et des statistiques au sein de l’Anem. Selon des sources fiables, M. Arrache a été désigné pour assuré pour l’intérimaire. Sa mission s’articule principalement autour de l’objectif d’optimiser la mise en œuvre sur le terrain de la politique du gouvernement visant assurer la connaissance de la situation et de l'évolution du marché national de l'emploi et de la main d’œuvre et de garantir à tout demandeur et à toute entreprise un service de recrutement efficace et personnalisé, afin de baisser un tant soit peu le taux de chômage en Algérie. L’Agence nationale de l'emploi (ANEM, faut-il le rappeler, privilégiera l’intégration des bénéficiaires du Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) comme affirmé en janvier dernier par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali. Quelque 1,6 million de jeunes du dispositif d’aide à l’Insertion professionnelle (DAIP) ont déjà bénéficié de l’intégration, alors que l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) a reçu des instructions pour privilégier ces travailleurs dans ses placements, afin de réduire leur nombre», a fait savoir le ministre. Pour le mois de février 2018, l’ANEM a enregistré 1.225.388 demandeurs d’emplois dont 70% sont des hommes et 30% de femmes. Une progression de 18% par rapport à la même période 2017 et une hausse de 3% par rapport à janvier 2018 selon le dernier bilan de l’ANEM. L’agence prévoit le placement de 400.000 placements dans les secteurs économiques et 100.000 insertions en DAIP et CTA durant l’année courante. En 2017, l’Agence nationale de l’emploi avait recensé 452.844 offres d’emploi, dont 77% sont des offres émanant du secteur privé. Par secteur, 34% des offres d’emplois émanent du secteur de l’industrie, 27% du BTPH, 3% de l’agriculture et 35% des services. L’ANEM a réalisé, entre les années 2012 et 2017 plus de 2 millions de placements entre le mode classique (245.502 placements) et en CTA (1.838.481 placements). Rappelons par ailleurs que cette même institution dispose depuis mai 2016 de son propre site internet (www.anem.dz) qui a été activé initialement dans quatre wilayas pilotes, et ce, dans le but de permettre aux demandeurs et aux entreprises de trouver un emploi ou bien d'en proposer. A son lancement, ce site était opérationnel dans les wilayas de Sidi Bel Abbès, Annaba, Bejaia et Boumerdès, et sa généralisation à travers le reste du pays a été engagée dès le mois de janvier 2017. Sa création obéit, entre autres à la logique de limiter les déplacements des demandeurs d’emplois vers les agences de l’ANEM. Une fois sur site, le chercheur d'emploi cochera la case qui lui est destinée, emplira sa demande en ligne et attendra une réponse. Il devra par la suite se déplacer, une seule fois, vers l'agence de sa circonscription afin de valider cette dernière.

Mohamed Mendaci