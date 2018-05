Les DG de l’ANSEJ et de la CNAC à notre Forum : Accompagner les jeunes entrepreneurs

Communauté nationale à l'étranger : Plus de 100 demandes pour la création de projets en Algérie

La directrice générale de l’ANSEJ, Samira Djaïder, et le directeur général de la CNAC, Mohamed Hamoudi, se sont exprimés, hier au forum d’El Moudjahid, sur les nouveautés apportées aux dispositifs d’aide à l’emploi des jeunes, citant notamment les facilitations accordées au profit des habitants des zones frontalières et ceux de la communauté nationale établie à l’étranger désireux d’investir en Algérie.

L’on apprendra dans ce cadre que depuis janvier 2018 à ce jour, ce sont pas moins de 109 Algériens résidents à l’étranger qui ont décidé d’investir en Algérie, soit par le biais de l’ANSEJ (une soixantaine de jeunes) ou par celui de la CNAC (49 inscrits). Il convient de rappeler, ici, que l’inscription et le suivi des projets se font en ligne. Aussi, nos compatriotes peuvent bénéficier de l’ensemble des régimes des avantages ouverts aux investisseurs nationaux résidents. L’autre remarque à mettre en exergue c’est que parmi les nouvelles facilitations introduites par l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes et la Caisse nationale d’assurance chômage au profit de la communauté nationale résidant à l’étranger, figurent notamment la suppression du document attestant de leur situation de chômage qui constituait auparavant, il faut le préciser, l’une des conditions pour l’accès aux mécanismes des dispositifs de soutien à l’emploi et la création de projets. Il faut savoir que les banques algériennes ont, d’orès et déjà, entamé l’ouverture d’annexes dans certains pays ; ce qui devrait faciliter davantage à nos jeunes, le financement de leurs projets et qui les encouragera ainsi à concrétiser leurs projets en Algérie. En ce qui concerne le montant des crédits accordés, il existe, explique Mme Djaïder, deux niveaux de financement. Le premier se situe entre 1 et 5 millions de dinars où la quote-part du jeune est de 1%, le prêt de l’Ansej de 29% alors que le crédit bancaire est de 70%. Quant au deuxième niveau de financement, la quote-part du jeune est de 2%, le prêt de l’Ansej de 28% et le crédit bancaire (bonifié à 100% lui également) est de 70%. Cela dit, les résidents à l’étranger doivent verser leur quote-part de 1 ou de 2% en devises. Le rendez-vous est déterminé avec l’accompagnateur qui est chargé du dossier ainsi que l’agence locale et le résident à l’étranger et c’est ainsi qu’il sera programmé pour présenter et défendre l’idée de son projet devant le comité de sélection et de validation des projets au niveau local. Interrogée sur les créneaux d’activités choisis, les deux intervenants insistent sur le fait que les jeunes sont tenus d’aller vers des créneaux porteurs. Mme Djaïder signale qu’un grand nombre des micro-entreprises créées au titre des dispositifs d’aide à l’emploi ces dernières années concernent les secteurs de l’Agriculture, l’industrie, le tourisme, les technologies de l’information et la communication, et l’environnement, a précisé qu’hormis ces secteurs prioritaires où la jeunesse doit investir, «s’il y a un besoin dans des secteurs saturés, au niveau d’une zone à promouvoir, on peut autoriser de financer ce projet, selon le besoin de la localité avec une étude approfondie dans ce sens». S’attardant ensuite sur les facilitations accordées au profit des habitants des zones frontalières, l’oratrice dira que lors des trois dernières visites effectuées sur le terrain par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, dans les wilayas de Tlemcen, d’El Tarf et d’Adrar, des orientations ont été données à l’effet de recenser toutes les activités qu’on peut créer dans ces régions là. Il faut dire que la stratégie consacrée aux zones frontalières œuvre à encourager les jeunes à créer des micro-entreprises valorisant les potentialités existantes dans ces régions. Cette démarche œuvre, en fait, à renforcer le développement dans la bande frontalière, conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre «d’une vision globale fondée sur l’équilibre régional et la justice en matière de développement local». La stratégie est basée sur la mise en place d’un dispositif spécial destiné à identifier les besoins du marché de l’emploi en fonction des potentialités et en mettant à contribution le dispositif d’emploi DAIP, notamment pour le service public, et l’élaboration d’une carte territoriale des investissements dans la région frontalière.



64% des entreprises créées par le biais de l’ANSEJ sont l’œuvre de diplômés de la formation professionnelle



La DG de l’ANSEJ a révélé, par ailleurs, que 64% des entreprises créées par le biais de l’agence sont l’œuvre de jeunes diplômés de la formation professionnelle alors que «28% sont des universitaires». Pousuivant ses propos, elle affirme que si l’on devait comparer ces taux avec les années de la création de démarrage des dispositifs ANSEJ et CNAC, on constate, en fait, une nette amélioration par rapport de l’adhésion des universitaires vers la création d’activités. Cela n’est pas le fruit du hasard, mais d’un important effort déployé au fil des années, a-t-elle soutenu rappelant dans ce contexte les nombreuses maisons d’entreprenariat créées par l’ANSEJ au sein des universités et en mars 2017 après que les ministères du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont signé en mars 2017, une convention cadre pour encourager la création d’activités des jeunes dans le cadre de l’installation de maisons d’entrepreunariat dans les universités. Il s’agit d’espaces consacrés au dispositif ANSEJ au niveau des établissements d’enseignement supérieur. En termes clairs, c’est l’ANSEJ qui va aux jeunes et pas seulement l’inverse. Actuellement, il existe 64 maisons d’entreprenariat qui fonctionnent en collaboration avec les professeurs des universités concernées. La CNAC, elle aussi, a adopté cette même démarche d’aller vers les jeunes, à travers notamment, l’organisation de Journées de sensibilisation consacrées à l’entrepreunariat. Chiffres à l’appui, M. Mohamed Hamoudi signale que lors des soixante sessions initiées par la Caisse nationale d’assurance chômage, c’est pas moins de «1.300 jeunes qui ont été formés». Le conférencier relève d’autre part que les deux dispositifs (ANSEJ-CNAC) réunis ont permis la création de 500.000 entreprises et partant plus d’un million de postes d’emplois.



Plus de 1.000 dossiers de rééchelonnement des dettes déposés auprès de l’ANSEJ



Il est un fait avéré et indéniable, beaucoup de jeunes investisseurs qui sont passés par ces dispositifs ont réussi. Au niveau de l’ANSEJ, le taux de réussite est de 90%, étant donné que 10% seulement des entreprises créées n’ont pas pu survivre et se sont donc autodissoutes.

A retenir, aussi, «quelque 1.100 dossiers ont été déposés à ce jour par de jeunes promoteurs de micro-entreprises auprès de l’ANSEJ pour bénéficier des mesures de rééchelonnement des dettes et d’annulation des pénalités de retard », a indiqué la directrice générale de l’ANSEJ. Elle a précisé également que «plus de 500 de ces dossiers ont été déposés, à cet effet, par l’Agence auprès des banques concernées » et que «les agents d’accompagnement des structures de l’ANSEJ au niveau local ont effectué des visites d’inspection à près de 860 micro-entreprises concernées pour examiner, de près, leur situation dans le cadre de cette mesure».

Poursuivant ses propos, la même responsable a rappelé que «des mesures ont été prises pour accompagner certains jeunes entrepreneurs rencontrant des difficultés, consistant notamment en le rééchelonnement des crédits contractés pour la réalisation de leurs projets et l’annulation des pénalités de retard». cela fait remarquer l’oratrice, «Cela ne veut aucunement dire l’effacement de la dette», soulignant par la même occasion que «ces mesures d’accompagnement concernent uniquement les jeunes entrepreneurs, dont les projets ont bénéficié d’un financement avant mars 2011, vu que ces derniers n’ont pas profité des facilités et avantages accordés après cette date».

Le directeur général de la Caisse, a de son côté, révélé que la CNAC «a reçu 450.000 dossiers de jeunes promoteurs de micro-entreprises, créées dans le cadre de ce dispositif pour bénéficier de la mesure de rééchelonnement des dettes et d’annulation des pénalités de retard». Il convient de signaler, dans ce contexte, que le dernier délai accordé aux entrepreneurs concernés par ces mesures pour qu’ils puissent procéder au dépôt de leurs dossiers est fixé au 30 juin 2018. Pratiquement un mois et demi nous sépare donc de cette date. Les promoteurs concernés sont donc priés de se rapprocher des agences locales, dans le cadre de cette démarche visant à relancer les micro-entreprises en difficulté, avant la date limite du 30 juin.

Il est bon de savoir enfin que les taux de recouvrement de l’ANSEJ et de la CNAC sont respectivement de l’ordre de 84% et de 60%. Aussi, la CNAC compte faire un état des lieux pour remédier aux insuffisances et optimiser le travail. «Cette opération touchera les 1.541 communes du territoire national », souligne M. Hamoudi.

Soraya Guemmouri