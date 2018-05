Algérie-Poste : Pas de problème de liquidités

Face au problème récurrent du manque de liquidités qui survient pendant la période du Ramadhan, Algérie poste a mis tout en œuvre pour éviter la tension dans les bureaux de postes et assurer la disponibilité de la liquidité au niveau des bureaux de poste implantés en Algérie.

En effet, le directeur général de cette entreprise, Abdelkrim Dahmani de passage sur les ondes de la radio nationale s’est montré rassurant sur ce sujet, affirmant que près de 360 milliards de DA représenteraient le besoin en liquidité d’Algérie poste durant le mois sacré. «Pendant le précédent Ramadhan, le besoin en liquidité a été de l’ordre de 290 milliards de DA. Pour cette année, il s’est élevé à plus de 358 milliards de DA» a-t-il tenu à préciser.

M. Dahmani a fait savoir qu’Algérie Poste coordonne avec le Trésor public et les succursales de la Banque d’Algérie pour «la mise à disposition des fonds».

«Ce dispositif a été mis en place pour prendre en charge les demandes des clients en matière de retrait, et assurer ainsi une meilleure qualité de service» a-t-il affirmé, tout en révélant que les opérations de retraits de liquidités opérées par les titulaires de compte CCP sont de l’ordre de 3 millions/jour, il a ajouté que les toutes les mesures sont prises pour garantir un service de qualité à la clientèle, précisant que les 3.800 bureaux de poste du pays resteront ouverts durant une partie de la nuit, au cours des dix derniers jours du mois sacré «lors de cette période, les clients d’Algérie Poste recourent à de retraits conséquents d’argents pour les besoins, notamment de la fête de l’Aid el Fitr», a-t-il dit.

L’invité de la Radio nationale rappelle qu’Algérie Poste gère environ 23 millions de comptes postaux. Aussi, 5 millions de détenteurs de comptes CCP disposent de cartes de paiement électronique.

S’agissant du nombre des distributeurs automatiques, ce même responsable a relevé que «1.276 DAB ont été mis en place, en attendant 1.000 autres distributeurs d’ici la fin de l’année en cours».

Evoquant la modernisation de son entreprise, il a fait part du plan d’action triennal d’Algérie Poste sur la période de 2018 à 2020, un programme que le DG a qualifié d’ambitieux «ce plan d’actions se penche sur plusieurs axes importants à savoir la densification des réseaux postaux , l’inauguration de nouveaux services électroniques afin d’offrir les meilleures prestations au bénéfice de la clientèle», a-t-il précisé.

Pour ce qui concerne le paiement électronique M. Dahmani a fait savoir plusieurs services sont d’ores et déjà fonctionnels selon les normes requises à l’échelle international, comme le paiement des factures et les recharges téléphoniques

Sarah A. Benali Cherif