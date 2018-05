M. Ouyahia préside une sortie de promotion de l’Ecole Nationale d’Administration : prestige et modernité

La cérémonie a été rehaussée par la présence du Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, de plusieurs membres du gouvernement, de walis, des représentants de chancelleries diplomatiques accréditées en Algérie et de nombreuses personnalités. M. Ouyahia a procédé à la remise de diplômes aux trois premiers lauréats de la nouvelle promotion, tandis qu’une dizaine d’autres ont quant à eux reçu leur attestation de succès des mains de membres du gouvernement. Dans sa déclaration à la presse, le Premier ministre, tout en rappelant que lui-même est issu de l’ENA, il y a 43 ans, a mis l’accent sur le caractère prestigieux de cette institution. «C’est une institution fondamentale bénéficiant de tout l’intérêt du Président de la République, qui a décidé de la replacer sous tutelle du ministère de l’Intérieur, dans l’objectif de mieux consacrer le principe de décentralisation», dit-il.

«Ce qui s’inscrit d’ailleurs dans le cadre du processus de modernisation du service public», a ajouté le Premier ministre, rappelant par ailleurs que l’«ENA a formé quelque 6.000 diplômés depuis l’indépendance». Selon M. Ouyahia, avec l’École nationale d’administration, l’Algérie dispose aujourd’hui d’un réservoir de compétences aptes à assurer une gestion moderne et modernisée du service public. Il a mis également en relief le fait que l’ENA contribue très efficacement, aujourd’hui, «à l’édification de l’État». «Il s’agit en effet d’une école qui assume pleinement son rôle dans l’action de bâtir une administration locale forte», a encore souligné le Premier ministre.

Par ailleurs, M. Ouyahia, qui a été interrogé au sujet du projet de loi de finances complémentaire, a fait savoir que tant que celui-ci ne sera pas adopté en Conseil des ministres, sous la présidence du Chef de l’État, M. Abdelaziz Bouteflika, le gouvernement s’abstient de tout commentaire. Il n’aura aucun droit de cité. «Ni moi-même ni le ministre des Finances, nous ne pourrons nous exprimer sur ce projet avant sa programmation en Conseil des ministres», a-t-il tranché. Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Nourredine Bedoui, a également souligné le rôle qu’assure l’ENA en tant qu’institution basique ayant pour principale mission d’assurer la modernisation suivant le processus initié par le Président de la République. M. Bedoui assure en outre de l’importance de la formation en tant que «mécanisme contribuant à la mise en place de la stratégie du gouvernement axée sur l’acquisition des compétences, pour mieux consacrer le principe de la bonne gouvernance dans les différents domaines, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République». Assurant que l’ENA prend en charge les programme de la formation continue, M. Bedoui a annoncé par ailleurs que l’École des ingénieurs de Tlemcen sera quant à elle inaugurée dès la rentrée de septembre.

Au terme de la cérémonie, les élèves de la nouvelle promotion sortante ont adressé un message de remerciements et de reconnaissance au Président de la République, pour tout l’intérêt qu’il accorde à l’ENA.

Karim Aoudia