La ministre de l’éducation à Oran : La réussite des examens nationaux, une priorité

«Toutes les mesures doivent être prises pour garantir la réussite des examens nationaux», a déclaré la ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, dans son intervention devant les directeurs des établissements des trois cycles, les inspecteurs et les partenaires sociaux, lors d’une réunion de travail qu’elle a présidée, hier après-midi, au siège de la wilaya. Pour la première responsable du secteur, cette réussite dépend du degré de la mobilisation et de la vigilance des ressources humaines. Elle a ajouté que la crédibilité des examens nationaux, en particulier le baccalauréat, est tributaire de l’engagement de tous les intervenants dans l’opération, ainsi que du respect des lois en vigueur.

La ministre a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d’offrir les meilleures conditions possibles aux élèves candidats, afin de garantir le bon déroulement des épreuves, en assurant la climatisation dans les salles d’examens, le transport aux candidats habitant loin de leurs centres d’examen, afin d’éviter les retards, ainsi qu’une sécurité totale pendant le déroulement des épreuves.

S’adressant aux cadres du secteur et aux partenaires sociaux, Mme Benghabrit a indiqué que le ministère de l’Éducation nationale s’est engagé dans une nouvelle dynamique, en ouvrant, dit-elle, plusieurs dossiers d’importance à même d’améliorer les performances internes de notre système éducatif, ainsi que les conditions de scolarité et les conditions socioprofessionnelles des personnels. «Je peux comprendre que certains défis à relever soient complexes et multiples, mais j’ai la conviction que des solutions et des alternatives sont possibles, grâce à des mesures aux deux plans de la gouvernance et de la pédagogie.

De toute évidence, le défi pour nous, aujourd’hui, est d’améliorer les pratiques managériales et pédagogiques, pour être au diapason des changements survenus et des attentes de la société», a affirmé la ministre. Dans le même registre, elle a invité les directeurs des établissements et les inspecteurs à élaborer une feuille de route, avec un échéancier précis et des actions à mener, afin d’améliorer les pratiques pédagogiques et les conditions de scolarité à partir des dysfonctionnements signalés sur le terrain. «Je vous invite à redoubler l’effort pour maintenir cette dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits.

J’attends de vous, les chefs d’établissements scolaires, particulièrement d’être de véritables managers et d’efficaces médiateurs», a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que ces derniers jouissent d’une position centrale au sein de l’école. «Sur vous repose le bon fonctionnement de l’établissement, l’atmosphère du travail, la vie scolaire, l’entente et la collaboration entre équipes pédagogiques et administratives, et les bons rapports avec les parents. D’où l’importance du projet de l’établissement qui est un instrument clé de l’autonomie reconnue à ces derniers et un important instrument de pilotage», soutient la responsable. Concernant les inspecteurs, Mme Benghabrit a demandé à ces derniers de veiller à l’accompagnement des enseignants par la formation et le conseil, de suivre l’exécution des programmes. Elle estime que l’inspecteur doit valoriser le travail accompli par les enseignants, les bonnes pratiques et créer une véritables émulation entre les établissements relevant de sa circonscription. À ce propos, la première responsable du secteur soutient qu’une marge de liberté devra être accordée à l’enseignant dans le choix de l’approche pédagogique. «Toutes les approches sont complémentaires : que nous soyons face à une approche par compétences, par contenus, ou par objectifs. Elles servent toutes les apprentissages», a-t-elle indiqué, avant de poursuivre : «Nous n’imposons pas un usage exclusif de telle ou telle approche. Il faudrait s’attendre qu’à l’avenir, la recherche en éducation et les innovations pédagogiques proposent de nouvelles approches. La nouveauté n’exclut pas, mais complète, et l’accumulation des expériences sur le long terme est une caractéristique de l’éducation», a-t-elle dit. La ministre de l’Éducation a entamé hier une visite de travail et d’inspection de deux jours dans la wilaya d’Oran.

Amel Saher