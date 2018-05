FFS : Adoption du programme d’action du Premier secrétaire

Le Conseil national extraordinaire du parti du Front des forces socialistes (FFS) a adopté, hier à Alger, le programme d’action de son premier secrétaire, Mohamed Hadj Djilani, a indiqué un communiqué de cette formation politique Dans le sillage de l’adoption de son plan d’action, le premier secrétaire du FFS, en concertation avec l’instance présidentielle, a procédé à la nomination d’une nouvelle composante du secrétariat national, constituée d’une trentaine de membres.

Ce nouveau secrétariat national sera assisté d’un cabinet conseil, composé de 7 membres, notamment les anciens premiers secrétaires du FFS, Ahmed Djeddaï, Abdelmalek Bouchafa et de l’ancienne députée et membre fondatrice du Rassemblement action jeunesse (RAJ), Dalila Taleb.

L’instance présidentielle du FFS avait désigné, le 1er mai dernier, M. Hadj Djilani au poste de premier secrétaire national du parti. Sa reconduction à ce poste était intervenue après la tenue du congrès extraordinaire du parti, le 20 avril dernier.

Ce congrès extraordinaire avait été sanctionné par l’élection d’une nouvelle instance présidentielle du parti, composée de cinq membres, à savoir Ali Laskri, Mohand Amokrane Cherifi, Brahim Meziani, Hayet Tayati et Sofiane Chioukh. Depuis le renoncement à la présidence du FFS, en décembre 2012 du défunt Hocine Aït Ahmed, une instance présidentielle a été instituée en mai 2013 pour pallier le retrait du leader historique et diriger ainsi ce parti politique.