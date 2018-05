Mouvement d'En-Nahda : Préparation du 6e congrès

La commission nationale en charge de la préparation du 6e congrès du Mouvement d'En-Nahda, prévu pour le début du mois de novembre, a été installée hier à Alger.

«Cette commission est chargée de la supervision de l'organisation et la réunion des conditions nécessaires pour la réussite du congrès du Mouvement d'En-Nahda prévu dans ses délais réglementaires, à savoir le début du mois de novembre», a indiqué le secrétaire général du parti, M. Mohamed Douibi, précisant que «ce congrès examinera des dossiers visant la promotion et l'actualisation du programme politique du parti». Il a ajouté que «ces dossiers portent sur des défis d'actualité relatifs aux modalités de contribution du parti à la consécration du processus démocratique pluraliste, la réalisation du consensus politique et la cohabitation entre les différentes composantes de la scène politique ainsi que les exigences du programme économique outre certains sujets liés au volet social, dont le chômage chez les jeunes, le système sanitaire et la prise en charge sociale».

«Cette commission réunit notamment des dirigeants centraux et des wilayas, à l'instar des chefs des bureaux de wilayas outre les ex-présidents du conseil consultatif, les ex-secrétaires généraux du mouvement qui ‘‘reste ouvert à tout le monde’’», a-t-il ajouté. Pour sa part, le président de la commission installée, Yazid Benaicha, a fait savoir que «cette commission a été installée sur décision du conseil national consultatif du parti dans sa session extraordinaire tenue le 4 mai 2018 conformément à l'article 26 des statuts du Mouvement d'En-Nahda», soulignant que «le Mouvement est ouvert à tous les acteurs et adhérents en vue de conforter la cohésion au sein du parti et d'atteindre le consensus autour du programme politique de la vision prospective du parti».