Journée internationale du vivre-ensemble en paix : Conforter la Charte de la réconciliation nationale

La secrétaire générale de l’Organisation nationale des victimes du terrorisme (ONVT), Fatima-Zahra Flici, a affirmé, hier à Aïn Defla, que la célébration de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix confortait la Charte de la réconciliation nationale initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, laquelle a permis au pays de recouvrer la paix et la stabilité. Elle a, dans ce contexte, souligné que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale s’est révélée être un puissant appui pour la reconstruction du tissu de la nation et la reconstitution de la cohésion nationale et de l’unité du pays, soutenant que cette démarche visait, notamment à promouvoir la culture de paix, de la tolérance et de l’inclusion. Soutenant que l’ONVT a toujours soutenu le Président de la République dans sa politique de réconciliation nationale, elle a affirmé que son organisation s’emploiera à faire de la célébration de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, une réussite en tout point de vue.