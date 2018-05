Parti de la victoire nationale : «Les jeunes ont un grand rôle à jouer dans l’édification du pays»

Le président du Parti de la victoire nationale (PVN), Mahfoudh Adoul, a mis l’accent hier à Khémis Miliana sur le rôle susceptible d’être joué par les jeunes dans l’édification du pays, les appelant à marcher dans le sillage des martyrs de la Révolution qui se sont sacrifiés pour son indépendance.

«De même que les martyrs et les moudjahidines de façon générale (des jeunes à l’époque de la révolution) ont permis, à la faveur de leurs sacrifices, le recouvrement de l’indépendance du pays, il ne peut qu’en être de même pour les jeunes d’aujourd’hui qui se doivent de contribuer à son édification», a précisé M. Adoul qui animait un meeting populaire à la salle des fêtes de la ville.

Il a noté que la révolution que les jeunes doivent mener aujourd’hui c’est celle se rapportant à la lutte contre le sous-développement et l’ignorance, les appelant à se transcender afin de relever les nombreux défis auxquels fait face le pays. Soutenant qu’il serait «regrettable» que les potentialités exceptionnelles qui caractérisent les jeunes ne soient pas mises à profit dans la bataille visant l’édification du pays, il a toutefois mis l’accent sur la nécessité de leur accompagnement et de leur encadrement afin que leur fougue ne soit pas utilisée à des desseins inavoués. Pour lui, ce qui est demandé aux jeunes, c’est de mettre l’intérêt du pays au- dessus de tout autre considération et d’être les dignes successeurs de ceux dont la Révolution a eu un retentissement sur bien de pays, les invitant à ne pas suivre les discours défaitistes ou ceux exacerbant les divergences. Evoquant les jeunes qui ont embrassé certaines sectes ou qui en ont fait l’apologie, il a estimé que la responsabilité de cet état de fait incombe à la classe politique qui n’a pas fait preuve d’anticipation et qui n’a pas su les orienter vers le droit chemin.