Le SG du FLN à Annaba : Bilan des réalisations du chef de l’état

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbes, a animé hier, au théâtre Azzedine- Medjoubi de Annaba, un meeting régional auquel ont participé des militants venus de 12 wilayas de l’Est du pays.

Accompagné d’une délégation comprenant 45 membres dont d’anciens ministres et d’autres en exercice, Djamel Ould Abbes a souligné d’emblée le grand mérite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dont la conduite éclairée a permis au pays de retrouver la place qui est la sienne dans le concert des nations et de réinstaurer la paix sociale grâce à la politique de réconciliation. Il évoquera par la suite les autres acquis, notamment l’indépendance de la justice et la mise en place du Conseil constitutionnel.

Devant une forte assistance, Djamel Ould Abbes a estimé que celui qui ne reconnaît pas les réalisations accomplies sous la conduite du Président de la République, est atteint tout simplement de cécité.

Il s’est attardé sur les dégâts moraux et matériels causés par la tragédie nationale, où 107 journalistes, dont l’écrivain Tahar Djaout, ont été assassinés.

Le discours de Ould Abbes a été entrecoupé par la projection d’une vidéo montrant le Président de la république parlant de ses réalisations. Le secrétaire général du FLN a demandé aux mouhafadhate des douze wilayas présentes d’établir des bilans des réalisations du chef de l’Etat depuis 1999, à la lumière de la paix et de la stabilité du pays. Il a enfin prédit que l’échéance présidentielle de 2019 sera la nôtre.

Les mouhafadhs des 12 wilayas de l’Est ont réaffirmé leur soutien inconditionnel au Chef de l’Etat.

B. Guetmi