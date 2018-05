Premier jour du jeûne : Ce serait jeudi prochain selon Sirius

Le premier jour du mois de Ramadhan devrait être le jeudi 17 mai 2018 pour l'Algérie, selon l'Association Sirius d'astronomie, qui rappelle que «seul le Comité des Croissants lunaires du ministère des Affaires religieuses est habilité à se prononcer sur la date effective du début du mois du jeûne». Sur la base d'informations publiées par les différentes institutions astronomiques de par le monde et en particulier par le monde musulman, «il est strictement impossible de voir la lune dans le monde arabe et en Algérie en particulier le mardi 15 mai», relève Sirius, estimant que le début du mois sacré «devrait être le 17 mai 2018». «La nuit du 29 du mois de Chaâbane ou «nuit du doute» étant pour l'Algérie le mardi 15 mai 2018, il ne sera pas possible pour l'Algérie et le monde arabe de voir le croissant du mois de Ramadhan 1439 ce jour-là», ajoute la même source. Pour Sirius, la conjoncture lunaire (l'instant où la lune sera la plus proche de la ligne Terre-Soleil) a lieu le mardi 15 mai à 12h47 (heure algérienne). Donc, l'âge du croissant lors du coucher du soleil le mardi soir «ne sera pas suffisant pour qu'il soit visible», ajoutant que «ceci est valide sur tout le territoire national tant à l’œil nu qu'avec des instruments optiques, vu que la lune qui sera immédiatement au-dessus de l'horizon, se couchera tout juste après le coucher du soleil». «Non seulement sa position au- dessus de l'horizon rendra sa visibilité impossible, mais un croissant aussi jeune, comme il est bien connu des astronomes, ne sera même pas formé, ce qui préludera de manière définitive sa visibilité», note-t-on. Sirius affirme que «toute prétention d'avoir observé de visu le croissant d'Algérie ou du monde arabe ce jour-là ne pourra qu'être rejetée par la science et ceci est le point de vue unanime de la communauté astronomique mondiale». L'Association relève, toutefois, que certains pays qui n'exigent pas l'observation visuelle du croissant mais se contentent de l'occurrence de la conjonction avant le coucher du soleil ainsi que la présence théorique du croissant au-dessus de l'horizon quelque part sur le globe ce jour-là, «feront débuter le mois de ramadhan le mercredi 16 mai». «Cet avis est cependant minoritaire dans le monde musulman et se réduit à la Turquie, les Balkans et des communautés musulmanes d'Europe et des Etats-Unis», relève-t-on.