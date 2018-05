Pour rationaliser la production des Produits agricoles : Nécessité d’un plan national

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, a annoncé la création prochaine d’une commission nationale pour l’investissement agricole. « Cette commission aura pour principal objectif de développer la production agricole et ce, par l’élaboration d’une cartographie au profit des investisseurs dans ce domaine», a-t-il indiqué. M. Boulenouar, qui a animé, hier, une conférence de presse sur «l’investissement agricole et la stabilité de la production» au siège de l’ANCA, à Saïd-Hamdine, a fait savoir que cette commission, qui sera installée dans les 10 jours à venir, viendra renforcer le dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour la promotion de l’agriculture. « La maîtrise de la production agricole est un problème pour presque tous les gouvernements du monde, une synergie d’efforts s’impose pour y faire face», a-t-il dit, rappelant que le gouvernement a exprimé une volonté forte de mettre en œuvre rapidement des réformes ambitieuses pour créer des climats propices à l’investissement. Cette commission, dira le président de l’ANCA, proposera, également, un projet national pour la mise en valeur des terres agricoles. «Au jour d’aujourd’hui, on a enregistré plus de 10 mille hectares de terres agricoles non exploités», a-t-il signalé. Aussi, l’intervenant a révélé que l’investissement agricole fait face à divers obstacles, notamment la lenteur des procédures administrative et l’identification des assiettes agricoles. Boulenouar a, dans ce sens, appelé à la levée des entraves administratives qui freinent les exportations, à l’instar de l’absence d’un accompagnement bancaire et le manque de logistique adéquate. Il a rappelé, d’ailleurs, que l’Etat encourage et accompagne toute initiative d’investissement, qu’elle soit publique ou privée, ou même entre les deux (partenariat public-privé) pour diversifier l’économie nationale, notamment pour créer de nouveaux moteurs de croissance économiques.

Par ailleurs, le conférencier a appelé à la nécessité de prendre en charge, surtout en ces mois de récolte, la surabondance des produits agricoles. Selon lui, cette surabondance de beaucoup de produits agricoles sur le marché national inquiète de plus en plus les opérateurs économiques, surtout les fellahs et les commerçants qui sont les premiers à devoir prendre en charge la commercialisation de ces produits sur le marché. «L’Algérie est le seul pays où l’agriculteur a peur de la production» a-t-il dit. Pour remédier a ce problème, il propose de multiplier la création des unités industrielles de transformation à travers l’ensemble des régions agricoles du pays, et aussi par le renforcement des capacités de stockage. «La production a doublé par rapport à l’année dernière. Les mesures engagées par les autorités (système de régulation, unités de transformation) ne sont ni suffisantes ni satisfaisantes», a-t-il regretté. Les animateurs de cette conférence et les agriculteurs présents ont déploré de leur côté le fait que les dossiers de projets agricoles intégrés qu’ils ont déposés au niveau de la cellule de facilitation et de suivi des investissements du ministère n’ont pas été, jusqu'à présent, traités. «La commission nationale pour l’investissement agricole va proposer à la tutelle un texte de loi devant assurer la protection et le suivi de ces dossiers», a conclu M. Boulenouar.

Sarah A. Benali Cherif