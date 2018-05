Algerie-Royaume Uni : Développer le partenariat dans l'éducation

L’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Barry Lowen, a considéré hier à Batna que le développement du partenariat dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation entre l’Algérie et le Royaume-Uni était "très important". Ce partenariat pour lequel s’offrent de multiples possibilités repose sur le principe "gagnant-gagnant", a affirmé l’ambassadeur britannique en marge d'une visite de travail dans la wilaya, au cours de laquelle il a rencontré le wali de Batna, Abdelkhalek Sayouda, au siège de la wilaya. Le même diplomate a indiqué, lors de ses rencontres avec les jeunes, qu'il a été "émerveillé" par leur dynamisme, leurs ambitions et leurs idées ainsi que "les compétences des Algériens en langue anglaise", affirmant sa volonté de développer davantage les partenariats dans ce domaine. Il a fait à ce propos état de son ‘‘optimisme’’ après sa courte première visite à Batna et la discussion avec le wali des possibilités de partenariat, avant d’exprimer son admiration pour la ville romaine antique de Timgad qui jouit d’une place particulière dans l’histoire de l’Algérie et du monde.

L’ambassadeur a participé à la cérémonie de clôture de l’année scolaire dans un institut privé d’enseignement de l’anglais, organisée au Théâtre régional de Batna, et y est intervenu devant les étudiants et leurs parents pour les encourager à plus d’efforts, estimant que l’apprentissage des langues étrangères est "difficile et exige beaucoup d’efforts". Le wali a relevé, pour sa part, qu’au cours de la visite de l’ambassadeur du Royaume-Uni, les opportunités d’investissement dans la wilaya ont été soulevées. Il a également indiqué avoir manifesté de l’intérêt pour les échanges d’expériences, notamment dans le domaine de l’investissement industriel favorisé par la position stratégique de la wilaya et l’existence de matières premières ainsi que de diverses zones industrielles et d’activités favorisant des partenariats gagnant-gagnant entre les hommes d’affaires des deux pays. (APS)