En raison d'un épais brouillard : Des vols vers Alger déroutés

Certains vols internationaux et domestiques d’Air Algérie qui devaient atterrir hier à l’aéroport d’Alger ont été déroutés vers les aéroports de Constantine et d’Oran en raison d’un épais brouillard, a indiqué à l’APS la responsable de la communication d’Air Algérie, Mounia Bertouche. Au total, 6 vols, dont quatre internationaux prévus en atterrissage sur l’aéroport d’Alger dans la matinée du samedi ont été déroutés vers les aéroports de Constantine et d’Oran, à cause d’un épais brouillard qui a engendré une faible visibilité, précise la même responsable.

Il s’agit des vols en prévenance d’Istanbul, d’Ouagadougou, de Niamey qui ont dû atterrir aux aéroports de Constantine, alors que le quatrième vol reliant Dakar à Alger a été dérouté vers l’aéroport d’ Oran.

Ainsi, les deux autres vols domestiques reliant Tindouf et Djanet à l'aéroport d'Alger ont été déroutés respectivement vers les aéroports d’Oran et de Constantine, a signalé la même responsable. Les passagers des vols déroutés regagneront le capitale dès que les conditions météorologiques seront améliorées, et ce, à bord des appareils d’Air Algérie, a rassuré Mme Bertouche. Pour rappel, la compagnie Air Algérie avait annoncé jeudi que des vols de et vers la France pourraient être perturbés samedi (aujourd’hui) et dimanche, suite à un mouvement social des contrôleurs aériens de la région de Marseille. Par conséquent, les vols d’Air Algérie vers l’Europe traversant la région de Marseille seront aussi concernés par ces retards, avait indiqué la même source.