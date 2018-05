M. Gaïd Salah inspecte plusieurs unités déployées le long des frontières Sud-Est du pays : Evaluer l’état-prêt opérationnel

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a inspecté, hier, au premier jour de sa visite à la 4e Région militaire à Ouargla, plusieurs unités de l'ANP déployées le long des frontières sud-est du pays, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Cette visite s’inscrit dans le cadre des visites périodiques sur le terrain qu’effectue le général de corps d’Armée aux différentes Régions militaires afin de "s’enquérir du degré d’exécution des programmes de l’année de préparation au combat 2017-2018, notamment les exercices d’évaluation en tirs réels, ainsi que pour évaluer l’état-prêt opérationnel des unités de l’ANP, mobilisées sur tout le territoire national", précise la même source. Le général de corps d’Armée a entamé sa visite à cette Région par le Secteur opérationnel sud-est Djanet où il a inspecté, en compagnie du général-major Chérif Abderrezak, commandant de la 4e Région militaire, plusieurs unités du Secteur déployées le long des frontières sud-est du pays, et s’est enquis des conditions de travail des cadres et des éléments de ces unités avant de suivre, au niveau du siège du Commandement du Secteur, un exposé global sur le déroulement de l’exercice tactique en tirs réels, qui sera exécuté dimanche par les unités du Secteur. Le vice-ministre de la Défense nationale a affirmé, durant cette rencontre, que "l’importance particulière qu’il accorde à assister à ce genre d’exercices au niveau des différentes Régions militaires, pour superviser le déroulement de leur exécution et évaluer les résultats obtenus, s’inscrit dans la dynamique continue du suivi du degré d’exécution des programmes de préparation au combat, en tant que composante essentielle dans la préservation de l’état-prêt opérationnel". Il a souligné, par la même occasion, que ces exercices tactiques "représentent un autre grand pas, parcouru dans l’optique d’acquérir plus d’expériences combatives, plus de coordination opérationnelle entre les différentes unités et davantage d’instruction, ainsi que de consolider les bases de la pratique dans les domaines des diverses actions de combat et de les parfaire dans des délais records, ce qui ne peut être atteint sans la bonne préparation par l’ensemble des éléments des unités prenant part dans chaque exercice". Il a également appelé l’ensemble des cadres et des éléments que "la dignité de l’Algérie et sa souveraineté exigent, en permanence, de ses Forces armées de se munir des tenants de la puissance militaire, car elle représente le symbole de l’omnipotence et de l’immunité, dont le Haut Commandement de l’ANP œuvre à fonder les bases et à enraciner les exigences dans les cœurs et les esprits des éléments militaires dans toutes leurs catégories", conclut la même source.