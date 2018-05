Ministère de la Jeunesse et des Sports : Nadir Bouzenad nouveau directeur général des Sports

L’ancien secrétaire général de la Fédération algérienne de football (FAF) Nadir Bouzenad a été installé hier au poste de directeur général des Sports au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) en remplacement d’Ahlem Benamara, qui assurait l’intérim, a appris l’APS auprès du département ministériel.

Ce poste était occupé auparavant par Abdelmadjid Djebbab avant d’être remplacé en février 2018 par Lamine Bakhti, désigné lui aussi par intérim.

Nadir Bouzenad qui fêtera ses 50 ans en octobre prochain est titulaire d’un diplôme supérieur en gestion.

Il avait été en charge successivement du secrétariat général de la Ligue de football professionnel (LFP) à l’époque du président Mohamed Mecherara et des fédérations de football (FAF) sous Mohamed Raouraoua et de l’équitation (FEA) avant sa nomination comme directeur général des Sports au MJS.