Ligue 2 (29e journée) : L’ASAM rejoint le MOB en Ligue 1

Le choc au sommet de cette avant dernière journée du championnat, opposant l'AS Ain M'lila au CA Bordj Bou Arreridj, a été avantageux pour les locaux. Les poulains du coach Hadjar se sont imposés par le score net et sans bavures de (2 à 0), à l'issue d'une rencontre assez serrée et très disputée. Sahbi, le goleador maison, à ouvert la marque assez rapidement dans le match (9'), avant que Hachem ne scelle le sort de cette confrontation dans les cinq dernières minutes. Une précieuse victoire qui permet à l'ASAM d'effectuer son retour parmi l'élite, 16 ans après l'avoir quitté. De son coté, le Chabab Ahly de Bordj Bou Arreridj voit ses chances d'accession s’amenuiser. En effet, la formation des Bibans n'a plus tout à fait son destin entre ses mains. Les criquets doivent impérativement s'imposer lors de la prochaine journée à domicile face à l'ASO et espérer un faux pas de la JSM Bejaia pour arracher le dernier billet en jeu. Les poulains du coach Zeghdoud, auteur d'une victoire étriquée at home face au Ghali de Mascara, reviennent sur le podium. L'unique réalisation de cette rencontre à été l'œuvre de Djerribia (22'). La JSMB, qui se déplacera à Tlemcen, doit s'imposer pour rejoindre son voisin du MOB en Ligue-Une. Quant à lui, le GCM a fait ses adieux à la Ligue-Deux après cette défaite. Par ailleurs, le leader est allé cherché la victoire à Skikda. Face à un adversaire, qui n'a plus rien à perdre dans ce championnat, les poulains d'Ait Djoudi ont déroulé. Le MOB s'est imposé par le score de (4 à 1), grâce Naas (4’) et Belkacemi auteur d'un ha trick (57’,65’ et 67’). Le but de la JSMS a été réalisé par Hadef (10’). Dans le bas du tableau, le Chabab de Batna à largement disposé du Mouloudia d'El Eulma. Les coéquipiers de Hadj Aissa se sont facilement imposés par le score de (4 à 2). Un succès qui suffira sans doute pas pour assurer le maintien. Le MCEE, qui sera hôte de la JSMS lors de la dernière journée, aura besoin d'un seul point pour envoyer le CAB et le GCM au purgatoire. De son coté, le Widad de Tlemcen, en position de premier relégable avant cette manche, à sauvé sa peau.

Le WAT est aller à Ain Fekroun chercher les trois point du match face à la lanterne rouge, condamnée depuis le week end dernier déjà. L'unique but de cette partie est signé Belatrache au quart d'heure de jeu. C'est le cas aussi pour le Raed de Kouba, victorieux à domicile du Rapid de Relizane

(2-1) et de l'Amal Boussaâda, auteur d'un nul vierge à Chlef face à l'ASO. Enfin, dans le match des outsiders, l'ASMO s'est imposé à Saida face au Mouloudia local (1-2), à l'issue d'une rencontre assez plaisante.

Réda M.

Résultats :

CRB Aïn Fakroune - WA Tlemcen 0-1

RC Kouba - RC Rlizane 2-1

JSM Béjaïa - GC Mascara 1-0

AS Aïn M'lila - CA Bordj Bou Arréridj 2-0

ASO Chlef - Amel Boussaâda 0-0

CA Batna - MC El Eulma 4-2

JSM Skikda - MO Béjaïa 1-4

MC Saïda - ASM Oran 1-2

Classement : Pts J

1). MO Béjaïa 59 29

2). AS Aïn M'lila 54 29

3). JSM Béjaïa 52 29

4). CABB Arréridj 50 29

5). ASO Chlef 46 29

6). JSM Skikda 41 29

7). MC Saïda 39 29

8). RC Kouba 38 29

--). ASM Oran 38 29

10). RC Relizane 36 29

--). WA Tlemcen 36 29

12). A Boussaâda 35 29

13). MC El Eulma 34 29

14). GC Mascara 31 29

--). CA Batna 31 29

16). CRB Aïn Fakroune 23 29.