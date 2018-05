NA Hussein Dey 0 - CR Belouizdad 0 : Nul sur toute la ligne

Le NA Hussein Dey et le CR Belouizdad se sont quittés, hier au stade du 5-Juillet, sur un score de parité vierge. À l'issue de ce derby de niveau technique assez moyen, le Nasria prolonge sa série d'invincibilité (22 matchs).

Cette partie, dominée par l'aspect tactique surtout, a débuté avec un rythme lent. Aucune des deux formations, qui ont opté pour des schémas de prudence, n'a souhaité prendre de risque. Évoluant dans sa configuration habituelle (4-5-1 avec un bloc assez étiré), les poulain du coach Dziri ont posé le pied sur le cuir, pour prendre l'initiative du jeu à leur compte, dès le coup d'envoi. Cependant, les joueurs du Nasria se sont surtout distingués par une possession de balle plutôt négative et un jeu très latéral. Le Chabab a par contre opté pour un schéma classique (4-4-2 en losange). Les protégés du technicien marocain Taoussi, avec une bonne occupation du terrain, ont surtout opéré par des contres. Ainsi, la première période à été pauvre en occasions. Le public présent dans les gradin du temple du football national n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Si le NAHD a eu le monopole de la balle, les occasions dangereuses ont été du côté du CRB, par contre. 17', le heading sur corner de Bouchar n'a pas inquiété le portier. 19', Izghoutin, puis Tariket, pourtant bien placé au point de penalty, ne parviennent pas à cadrer. 27', Gaya sort de son périmètre pour aller chiper le cuir dans les pieds d'Izghoutin.

35', la balle piquée de Selmi est repoussée par le gardien. 37', Lakroum oblige Gaya à se coucher pour se saisir de la balle. La seconde période n'a pas été meilleure que sa précédente au niveau des occasions de but. Le CRB est resté en embuscade, tentant à chaque fois d'exploiter des contres.

Néanmoins, faute d'attaquer avec un nombre suffisant de joueurs, le Chabab n'a pas vraiment constitué un danger réel pour le Nasria. 63', la balle de Lakroum, en pleine surface, à failli faire mouche. 71', le tir de Salmi est repoussé in extremis par le défenseur central Laribi. 90', Gaya s'y prend en deux temps pour arrête le coup franc de Bourenane. De leur côté, les Nahdistes ont montré de meilleures intentions, avec un passage à un schéma un peu plus offensif (4-3-3). Toutefois, faute d'inspiration et d'une bonne stratégie, les coéquipiers de Gasmi n'ont pas réussi à déstabiliser l'organisation tactique du Chabab, et encore moins son bloc défensif. À l'exception du tir d'Adadi, qui est passé sur la transversale (78'), les Sang et Or ne se sont pas procuré d'occasions franches.

Un nul qui arrange toutefois les affaires des deux teams, au vu des autres résultats de la journée. Le CRB a assuré son maintien en Ligue 1, alors que le NAHD préserve sa position de dauphin.

Rédha M.