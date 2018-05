Réorganisation administrative : Le statut des wilayas déléguées va évoluer

Le ministre de l'Intérieur a aussi indiqué qu'il sera procédé à une première évaluation des activités des wilayas déléguées du Sud, en prévision de leur élévation au rang de wilaya. S'exprimant lors d'une rencontre avec la société civile au terme de sa visite dans la wilaya déléguée de Djanet, le ministre a indiqué qu' «il sera procédé, dans le cadre de la réorganisation administrative, à une première évaluation d'activités des wilayas déléguées du Sud, en prévision de leur élévation au rang de wilayas avec pleines prérogatives». «Une préparation active est menée en ce sens au niveau du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, en vue d'étudier le processus d'évolution de ces wilayas déléguées du Sud, depuis leur création», a-t-il précisé, soulignant qu' «au terme de cette étude, le projet sera soumis au Président de la République Abdelaziz Bouteflika».

M. Bedoui a affirmé, dans ce contexte, que le Président de la République attache un intérêt particulier au développement local et de proximité dans les wilayas du Sud du pays. S'agissant des préoccupations soulevées par les représentants de la société civile lors de cette rencontre tenue au siège de la wilaya déléguée de Djanet, le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'elles seront examinées et prises en charge dans le cadre de la réactivation du Fonds de développement des régions du Sud, lequel apporte une «valeur ajoutée» à l'action de développement des wilayas du Sud du pays.

Ont été soulevées également des questions liées notamment à la révision du mode de construction de logements tenant compte des spécificités des régions sahariennes et au renforcement de l'investissement dans les domaines agricole et touristique, au regard de la vocation de la région.

La prise en charge des eaux fluviales, de sorte à permettre leur récupération et leur exploitation dans l'irrigation agricole, ainsi que le parachèvement du projet de route reliant le chef-lieu de wilaya d'Illizi à la commune de Bordj Omar Idriss via Oued-Samen sur 320 km, sont les autres doléances soulevées par les participants.