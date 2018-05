M. Guitouni : « Le gazoduc, utile pour la région et pour l’économie nationale »

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a affirmé que le gazoduc Illizi-Djanet était "important et utile" pour la population de la région et pour l'économie nationale, en ce sens que le secteur de l'énergie est un levier essentiel pour le développement socioéconomique et dans la contribution à la création de l'emploi à travers le renforcement du tissu des nouvelles infrastructures, en vue d'améliorer le service public au profit du citoyen.

Cet important projet énergétique, qui assurera, selon sa fiche technique, l'approvisionnement de la wilaya déléguée d'Illizi en gaz naturel à partir du chef-lieu de wilaya sur un linéaire de 370 km, a nécessité un investissement public de 13,7 milliards DA.

A ce propos, M. Guitouni a précisé que ce projet a permis la création de 1.500 postes d'emploi (70% de main-d'œuvre locale) en plus de l'approvisionnement de la ville de Djanet et des localités environnantes, dont Fadhnoune, Ifni, Ihrir et Bordj El-Haouès, ce qui contribuera, a-t-il dit, à booster le développement économique dans ces zones. Soulignant l'importance capitale de ce projet qui s'inscrit, a insisté M. Guitouni, dans le cadre des actions d'envergure de développement au profit de la région à travers le raccordement de près de 4.500 foyers à Djanet et Bordj El-Haouès dans un premier temps puis à Ifni et Ihrir dans une seconde étape. Le ministre s'est félicité en outre de la réalisation de ce projet par des entreprises nationales, en l'occurrence le groupe pétrolier Sonatrach, la Société nationale de génie civil et bâtiment (GCB) et l'Entreprise nationale des grands travaux pétroliers (ENGTP) outre l'utilisation de canalisations de production nationale.