Axe Reggane - Adrar -Timimoun : convention pour l’alimentation en gaz naturel

Le groupe pétrolier Sonatrach et la Société de distribution de l’électricité et du gaz, Sonelgaz, ont paraphé à Djanet, une convention pour le financement et la réalisation d’un gazoduc permettant l’alimentation en gaz naturel de l’axe Reggane-Adrar-Timimoun à partir du Pôle In Salah-Adrar-Timimoun (Piat). Le document a été signé par le vice-président chargé du transport par canalisation, Arbi Bey Slimane, du côté de la Sonatrach, et par le président du groupement réseau et de transport de gaz (CRTG), Zeghoud Cherif, du côté de la Sonelgaz. La cérémonie de signature s’est tenue en présence du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, du ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, du P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour et du Pdg de Sonelgaz, Mohamed Arkab, en marge de l’inauguration du gazoduc Illizi-Djanet. D’un montant de 12,25 milliards de dinars, ce gazoduc de 28 pouces sera réalisé par des entreprises algériennes (ENAC, Cosider, Alfapipe, Altumet, Khanaghaz), sur une longueur 110 km.

Le réseau Piat est alimenté actuellement par les gisements de Sbaa vers les installations de Oued Ezzine qui impactera l’alimentation en gaz naturel des localités d’Adrar, ainsi que les centrales électriques d’Adrar, de Kabertene, de Timimoun et de Zaouiet Kounta, avec un déficit estimé à 100.000 m3/h. Ce déficit sera pallié par la réalisation en douze mois de ce nouveau gazoduc pour l’alimentation en gaz naturel de l’axe Reggane-Adrar-Timimoun à partir du Pôle In Salah-Adrar-Timimoun (Piat).