Salon de l’agriculture d’Ath Yenni : Promouvoir la filière bio

La troisième édition du Salon communal de l’agriculture de montagne d’Ath Yenni (à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Tizi-Ouzou), lancée vendredi dernier, s’est fixée pour objectif le développement de la transformation des produits agricoles et la promotion de la filière bio, ont indiqué ses organisateurs.

S’exprimant à l’ouverture de cette manifestation agricole, le président de l’Assemblée Populaire Communale, Smail Deghoul, a souligné que l’un de principaux objectifs de ce Salon est «d’encourager les habitants de cette localité, perchée à 900 mètres d’altitude, à travailler la terre pour qu’il n'y ait plus le moindre mètre carré laissé à l’abandon et dans la perspective, à long terme, d’atteindre l’autosuffisance en produits agricoles au niveau local». Insistant sur l'importance de la labellisation des produits du terroir en vue de leur protection et en prévision de leur exportation, il a relevé que les produits agricoles bio de la région sont un atout à mettre en avant dans la valorisation de cette richesse. Pour sa part, le directeur local des services agricoles (DSA), Laib Makhlouf, a insisté sur l’importance de la transformation des produits du terroir.

«La DSA de Tizi-Ouzou en collaboration avec l’université Mouloud-Mammeri se penche sur les opportunités de transformation de ces produits afin de leur donner une valeur ajoutée et les placer sur le marché international en améliorant le conditionnement et le marketing», a-t-il indiqué. «Personne ne peut nous rivaliser sur nos produits du terroir qui sont bio et spécifiques aux différentes régions d’Algérie, pays de soleil qui leur donne un goût particulier et fait que nos fruits soient naturellement sucrés», estime-t-il.

M. Laib a ajouté que ce Salon de l’agriculture, et à l’instar d’autres initiatives similaires, représente une occasion pour les visiteurs, notamment les investisseurs et les étrangers, de découvrir la richesse de ce terroir. Pour sa part, le directeur de l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé (ITMAS) de Tizi-Ouzou, Tamène Saïd, a rappelé que cet institut spécialisé en agriculture de montagne est «un acteur incontournable dans le développement des territoires des régions montagneuses».

La formation est un segment très important pour accompagner les ménages ruraux, pour développer des activités génératrices de revenus, a-t-il ajouté en indiquant que l’ITMAS organise régulièrement des formations liées directement aux activité des territoires et à base de produits locaux, tel que la fabrication artisanale de savons et de fromages, sur les bonnes pratiques pour l’obtention d’une huile d’olive non acide, la conduite des élevages et des cultures afin d’améliorer la qualité et le rendement.

L’ambassadeur de Croatie en Algérie, Marin Andrijasevic, a visité ce Salon de l’agriculture où il a particulièrement apprécié l’huile d’olive locale qu’il a pu déguster et s’est particulièrement intéressé aux asperges sauvages conservées au vinaigre et exposées par Belkacem Abrous.

Le diplomate croate a indiqué que sa présence à Beni Yenni est une occasion pour voir les possibilités de coopération entre investisseurs de son pays et algériens dans les secteurs de l’agro-industrie et de l’agriculture et développer un échange de savoir-faire et d’expérience entre les agriculteurs des deux pays.

Il a considéré que les filières oléicole et laitière, qui sont très développées dans la wilaya de Tizi-Ouzou, peuvent présenter des opportunités de coopération : «J’espère que nous pourrons concrétiser quelques projets entre cette belle région et une région de Croatie».