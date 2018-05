Ghardaïa : Une production de 244.000 quintaux en perspective

La production prévisionnelle céréalière au titre de la campagne agricole 2017-2018 devrait atteindre pour la première fois dans la wilaya de Ghardaïa le chiffre de 244.640 quintaux, a indiqué hier à l’APS le responsable des statistiques à la Direction des Services Agricoles (DSA).

Les prévisions font état d’une répartition de la production entre les céréales principales, à raison de 226.640 q pour le blé dur et 1.800 q pour l’orge, a signalé M. Khaled Djebrit. La campagne moisson-battage qui débute à la fin du mois de mai en cours ciblera une superficie de 5.000 hectares, dont 4.533 ha réservés au blé dur et 450 ha à l’orge, a précisé le responsable des statistiques ajoutant que ces superficies emblavées sous pivots sont pour la plupart situées dans la wilaya déléguée d’El-Ménéa au sud de la wilaya de Ghardaïa, à savoir El-Ménéa, Hassi-Lefhal et Mansourah. Les emblavements de céréales dans la wilaya de Ghardaïa ont augmenté de près de 20%, passant de 4.194 ha durant la saison agricole 2015/2016 à 5.000 ha pour la saison actuelle, a-t-il signalé, précisant que l'état végétatif des céréales est jugé «bon» pour l’ensemble des superficies cultivées. La surface sous pivot consacrée à la production céréalière a connu une courbe ascendante, estimée à plus de 400% depuis 2009, passant de 1.150 ha à 5.000 hectares en 2018, a expliqué le même responsable.

Cette extension de la superficie destinée aux cultures céréalières sous pivot s’est effectuée suite à une sensibilisation permanente sur l’importance de ce secteur stratégique et à la mise en valeur de nouveaux périmètres agricoles dans la partie sud de la wilaya, a-t-il encore expliqué. La production céréalière attendue enregistrera une augmentation «notable» par rapport à la saison dernière, marquée par une récolte de 170.138 quintaux, selon M. Djebrit qui a fait savoir que la disponibilité des semences de qualité et le suivi des itinéraires techniques des cultures céréalières entrepris par les services phytosanitaires dans le cadre de la vulgarisation des techniques agricoles expliquent ces prévisions «optimistes».

Les services agricoles de la wilaya de Ghardaïa s’attendent à un rendement moyen de près de 50 quintaux à l’hectare pour le blé dur et 40 q/ha pour l’orge. Des moyens conséquents sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette campagne, dont une vingtaine de moissonneuses à sac et bac, ainsi que des camions de transport appartenant à la coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de Laghouat chargé de la collecte de la production, a indiqué M. Djebrit.

Un hangar de collecte couvert, d’une capacité de 90.000 quintaux, réalisé à l’entrée nord de la ville d’El-Ménéa, sera mis à la disposition des céréaliculteurs pour le stockage de leur production. La DSA a, par ailleurs, installé une commission composée de tous les partenaires du secteur de l’agriculture pour assurer le bon déroulement des moissons et accompagner et sensibiliser les céréaliculteurs sur la nécessité d’éliminer les plantes parasites. La wilaya de Ghardaïa avait enregistré durant la campagne de moisson 2017 une production de près de 170.138 q de céréales sur une superficie emblavée de 4.196 ha avec un rendement ayant atteint un pic de 75 q/ha dans la localité de Hassi El-Gara.