Céréaliculture : Une récolte abondante attendue

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a fait état, hier à Ouargla, d'une prévision de production céréalière abondante, grâce à la bonne pluviosité de cette année et aux moyens mobilisés. «Une bonne moisson de céréales est attendue à l'échelle nationale, au titre de l'actuelle saison agricole, à la faveur d'une pluviosité abondante, des moyens mobilisés et de la réussite des campagnes labours-semailles», a indiqué M. Bouazghi, en marge du lancement de la campagne moissons-battage.

Les walis ont été sollicités afin de s'impliquer dans les préparatifs de cette opération et d'œuvrer à la mobilisation des sites de stockage de céréales, a ajouté le ministre, précisant que les préparatifs pour l'actuelle campagne moisson-battage se sont déroulés «dans de bonnes conditions». Se disant «optimiste» quant à l'avenir de la céréaliculture en Algérie, M. Bouazghi a estimé que ce segment cultural devra connaître un bond «qualitatif», au regard des vastes surfaces agricoles accordées aux investisseurs et aux moyens mobilisés par l'Etat pour le développement de l'agriculture, notamment en matière de soutien et d'accompagnement. Pour le ministre de l'Agriculture, «la wilaya de Ouargla renferme de larges potentialités qu'il appartient d'exploiter, dont d'importantes ressources hydriques et de vastes superficies», ajoutant qu'environ 60 milliards DA de produits agricoles divers sont produits actuellement à Ouargla. Une production appelée à connaître une tendance haussière avec l'accroissement du nombre d'opérateurs et de l'extension des surfaces arables.

L'exploitation El-Amouri, implantée dans la zone de Gassi-Touil et d'où a été lancée officiellement la campagne moisson-battage pour la wilaya d'Ouargla et les wilayas du Sud, occupe une superficie de 1.000 ha, dont 320 ha plantés d'oliviers et 560 ha d'amandiers, et emploie 800 personnes, dont 500 permanents.

L'exploitation recense également 50.000 têtes d'ovins pour la production de viandes rouges et 30.000 caprins pour la production laitière, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle. Le ministre de l'Agriculture a, lors de sa tournée dans la wilaya, visité l'exploitation agricole «Lina», sise à 54 km de la commune de Hassi-Messaoud en allant vers Gassi-Touil, créée dans le cadre de la concession agricole. S'étendant sur 500 hectares (extensible à 3.000 ha), cette exploitation est spécialisée dans la céréaliculture, les cultures fourragères, la production de plantes médicinales et aromatiques, l'arboriculture (30 ha) et la phœniciculture (1.000 plants de palmiers), 14 forages, 12 bassins d'irrigation et 4 pivots parmi les 8 projetés. Selon les explications fournies, l'exploitation compte lancer au titre de la prochaine saison des sessions de formation et de qualification au profit des agriculteurs dans le développement de l'aquaculture, l'horticulture, l'élevage, l'aviculture, la cuniculiculture, l'apiculture ainsi que la conduite et la maintenance de matériels agricoles.

La création d'un lac artificiel, d'un camp sahraoui, d'un parc de distraction, font partie des opérations projetés par les responsables de cette exploitation, a-t-on expliqué. Le ministre a, sur site, suivi un exposé sur le secteur agricole dans la wilaya d'Ouargla et les prévisions de production céréalière au titre de l'actuelle campagne moissons-battages, avant de visiter une exposition sur les activités des différents organismes et entreprises ayant trait au secteur agricole. La tournée du ministre de l'Agriculture s'est poursuivie dans la région de Feidjet El-Baguel (110 km de Hassi-Messaoud) par l'inspection de l'exploitation «Mehri» de 500 ha (extensible à 1.500 ha).

Monté dans le cadre de concession agricole, ce projet employant 40 personnes dispose de pistes d'accès agricoles longues de 2,5 km, d'une base vie de 20 chambres, d'un réseau principal d'irrigation de 12 km et d'un autre secondaire de 20 km.

L'exploitation compte également 120 serres pour la plasticulture, dédiées à la production de pastèques, de cultures maraîchères (tomate, courgette, concombre et ail), en plus de la production de l'avoine, irriguées à partir de 5 bassins d'irrigation et de 30 pivots. L'exploitation entend renforcer ses activités par l'acquisition de 600 autres serres et des pivots d'irrigation destinés au développement de la céréaliculture.

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche poursuivra aujourd’hui sa visite dans la wilaya d'Ouargla par l'inspection d'autres exploitations.