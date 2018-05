Chambre nationale des huissiers de justice : Accélérer l’exécution des décisions

«L’ouverture d’un concours national, dans la limite de 1.500 postes ouverts donnera une forte cadence à la notification des différents jugements et aux formules exécutoires au profit des justiciables», a déclaré le président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Me Bouguetayeb Abdelkrim, qui s’exprimait, à propos de l’organisation, le 30 juin prochain, d’un concours national d’accès à une formation, couronné par un certificat d’aptitude professionnelle d’huissier de justice, a également signalé que le nombre d’huissiers au niveau national est actuellement de 1.565, dans l’attente d’une nouvelle promotion devant entreprendre le travail sur le terrain. Poursuivant ses propos, il a rappelé que «le ministère de la Justice a annoncé, mercredi dernier, l’organisation d’un concours national d’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle d’huissier de justice, à la date du 30 juin et dans la limite de 1.500 postes ouverts». Pour ce faire, les inscriptions ont déjà débuté, le 9 mai, indique le même responsable, précisant que cette opération devrait se poursuivre jusqu’au 28 mai. Aussi, toute personne désireuse de participer à ce concours est conviée à déposer son dossier au niveau des cours de justice de son lieu de résidence. À titre d’exemple, les personnes résidant dans la wilaya d’Alger doivent déposer leur dossier auprès du tribunal de Dar El-Beida, relevant de la cour d’Alger, alors que celles habitant au sud du pays (Adrar, Illizi, Béchar, Tamanrasset, Tindouf, Ouargla et Ghardaïa) sont invitées à les déposer au niveau des cours ou des tribunaux du lieu de résidence.

Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, qui s’exprimait, lors d’une rencontre consacrée au thème de la notification officielle, a souligné que cette manifestation s’inscrit dans le cadre du programme général de la Chambre qui ambitionne de renforcer les capacités des huissiers de justice, à travers l’actualisation de leurs connaissances sur le secteur. Selon M. Bouguetayeb, le choix du thème a été motivé par le fait qu’une bonne signification conditionne toutes les procédures qui suivent, notamment les formules exécutoires des jugements. Il relève, dans ce même contexte, que le problème des fausses adresses pose d’énormes difficultés aux huissiers de justice à travers le territoire national, lesquels se trouvent devant des situations davantage compliquées lorsqu’il s’agit de titres exécutoires. Il a indiqué, par ailleurs, que la responsabilité des adresses exactes doit être assumée par le procureur, pour assurer la remise des significations aux personnes concernées, conformément à la loi.

Il faut dire que le problème des «fausses adresses», ainsi que «les pratiques exercées par certains responsables d’institutions administratives, notamment au niveau des communes» sont deux questions ayant figuré parmi les principales difficultés rencontrées par ces auxiliaires de justice. Lors de cette rencontre organisée par la Chambre régionale Centre des huissiers de justice, Me Senoussaoui Benalia, huissier de justice près la Cour d’Alger a affirmé que ce dernier était tenu d’accomplir ses missions suivant les conditions exigées, comme il se doit de respecter la forme, le fond et le contenu de la signification, la validité ou pas de cette dernière pouvant impacter l’ensemble des procédures qui suivent, et exposer le procès-verbal de signification à la nullité.

Me Senoussaoui a aussi relevé que certains responsables au niveau des communes exigent des huissiers de justice, la remise de copies des requêtes et des jugements comme condition pour accuser réception des significations, faisant remarquer que ces pratiques constituent, en fait, «une violation du secret professionnel» pour un huissier de justice assermenté.

Soraya Guemmouri