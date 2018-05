Nouvelles cités d’habitation : Les structures d’accompagnement avant la livraison

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a présidé, hier à Relizane, une cérémonie de distribution de 3.010 logements, tous programmes confondus, et d’arrêtés de 2.845 aides à l’habitat rural. Ce quota de logements, dont le ministre a procédé à la remise symbolique des clés à un nombre de bénéficiaires au siège de la wilaya, compte 1.426 logements publics locatifs (LPL), 1.000 de location-vente (AADL) et 584 logements promotionnels aidés (LPA), réalisés à travers différentes communes de la wilaya.

M. Temmar a suivi, lors de sa visite, un exposé sur son secteur, insistant sur la nécessité de livrer les logements et programmes en retard, surtout ceux inscrits de 2009 à 2013, et d’examiner les raisons de ces glissements. Les responsables du secteur de la wilaya ont appelé à mettre en place un calendrier de remise des projets d’habitat en cours de réalisation et au lancement d’actions d’aménagement externe avant l’achèvement des projets.

Le ministre a rappelé, de son côté, la nouvelle approche de son département ministériel visant à doter les nouvelles cités d’habitation de structures et commodités d’accompagnement, avant toute livraison. Abdelwahid Temmar a exhorté les entreprises de réalisation des projets à renforcer les chantiers en main-d’œuvre et en moyens pour la livraison des projets dans les délais impartis, dont surtout les écoles primaires avant la prochaine rentrée scolaire.

La wilaya de Relizane a enregistré, ces dernières années, le lancement de la réalisation de 41.800 logements, tous programmes confondus, dont 61% ont été réceptionnés, et le restant, soit 11.240, sont en cours de construction, et 5.200 ne sont pas encore mis en chantier. Le ministre a posé, lors de sa visite dans la wilaya, la première pierre de réalisation d’un CEM à haï Houari-Boumediene, dans la commune de Yellel, et celle de réalisation de 478 logements promotionnels et d’un centre commercial à haï Ziraaiya, à l’ouest de Relizane.