Conseil de la nation : Cinq projets de loi soumis aujourd’hui au vote

Le Conseil de la nation tiendra aujourd’hui une séance plénière consacrée au vote de cinq projets de loi. Il s’agit du projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance No 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, du projet de loi relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles, du projet de loi modifiant et complétant la loi No 09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, et du projet de loi complétant et modifiant la loi No 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, outre le projet de loi fixant les règles applicables en matière d’apprentissage.

Concernant le premier projet de loi relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles, présenté récemment par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, devant les membres du Conseil de la nation, il vise à «mettre en place de nouvelles règles pour la mise en application des mesures relatives à la contrainte par corps et la révision des dispositions relatives au casier judiciaire et celles liées à la réhabilitation». Adopté fin mars dernier par les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), le projet de loi propose l’introduction de nouvelles mesures pour l’application de la contrainte par corps, en stipulant que l’appel «va suspendre l’exécution de la contrainte par corps». Concernant l’amendement lié au casier judiciaire, il stipule la possibilité d’informer le concerné du contenu du bulletin No 02 du casier judiciaire qui constituait un handicap pour les candidats aux élections, ainsi que la possibilité de s’enquérir du contenu du bulletin du casier judiciaire No 03 par procuration et son retrait par internet au niveau des centres diplomatiques à l’étranger pour les membres de la communauté. Le projet stipule également la révision des dispositions relatives au casier des délits routiers, à travers la création d’une base de données afférente et l’élargissement du casier d’addiction à l’alcool. Quant au projet de loi relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, présenté dernièrement par le ministre du Commerce, M. Saïd Djellab, devant les membres du conseil, il encadre les conditions et les modalités d’application des dispositions relatives aux services après-vente et prévoit l’instauration du droit de rétraction pour toute vente de produits dans le cadre du contrat de consommation, à l’instar des normes internationales. Aussi, à travers les contraintes rencontrées au niveau du contrôle aux frontières et pour éviter toute équivoque avec les autres secteurs chargés du contrôle, le texte prévoit la substitution de la mention «refus temporaire» par «admission temporaire», et ce en apportant plus de précisions jugées nécessaires pour une interprétation claire de la loi au niveau de l’article 54, dont les dispositions encadrent les cas autorisés pour l’admission temporaire pour une mise en conformité du produit importé. Il est également prévu la mise en conformité, dans le cas d’admission temporaire est possible au niveau d’établissements spécialisés des zones sous-douanes ou dans les locaux de l’intervenant. Aussi, dans le cadre de la coordination intersectorielle pour la lutte contre la contrefaçon, un article a été introduit portant sur les mesures conservatoires pouvant être opérées sur des produits suspectés de contrefaçon. Entre autres modifications, ce projet de texte note que le produit doit également respecter les exigences liées à sa provenance, aux résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, à sa date de fabrication et celle de la limite de consommation, à son mode d’utilisation, aux conditions de sa conservation, aux précautions y afférentes et aux contrôles dont il a fait l’objet.

D’autre part, le texte prévoit des amendes sévères pour quiconque enfreint les spécifications techniques liées à la provenance du produit, aux résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, à sa date de fabrication et celle de la limite de consommation, ainsi que quiconque enfreint l’obligation d’informations du consommateur relatives au produit. Le ministre du Commerce a également présenté, au Conseil de la nation, le projet de loi relative aux conditions d’exercice des activités commerciales. Ce projet vise à améliorer le climat des affaires, à organiser l’approvisionnement du marché, à faciliter les procédures administratives de création d’entreprises, à créer des postes d’emploi, et à faciliter et à accélérer l’opération d’immatriculation au Registre du commerce. Les principaux amendements apportés par le texte concernent, notamment, l’institution d’une base juridique à la plateforme électronique relative à la création d’entreprises, laquelle a pour objectif l’unification des missions de toutes les instances concernées, notamment les notaires, administration fiscale, Centre national du registre du commerce (CNRC) et Sécurité sociale.

Le dernier projet de loi, soumis aujourd’hui au vote, fixe les règles applicables en matière d’apprentissage. Il vise à moderniser les dispositifs, les méthodes pédagogiques et les modes de formation, à travers la dynamisation du rôle de l’établissement de formation dans l’acquisition des connaissances. Il a également pour objectif de «moderniser les dispositifs, les méthodes pédagogiques et les modes de formation, en permettant aux établissements de formation de jouer un rôle efficient dans l’acquisition du savoir-faire et d’être au diapason du développement des métiers et des techniques». Le nouveau texte vise également à «renforcer l’objectif stratégique consistant à adapter la formation aux exigences du monde de l’emploi, et à concrétiser le principe constitutionnel considérant la formation comme principal dispositif de l’emploi et de lutte contre le chômage».

Salima Ettouahria