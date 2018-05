Bilan de missions médicales dans la wilaya de Tamanrasset : 1.571 consultations effectuées et 308 interventions réalisées

Un total de 1571 consultations et 308 interventions chirurgicales ont été effectuée par les membres de deux missions médicales des hôpitaux de la wilaya de Tizi-Ouzou ayant séjournées dans la wilaya de Tamanrasset dans le cadre du programme initié par le ministère de la santé ,de la population et de la réforme hospitalière visant le renforcement du partenariat entre les structures hospitalières du Nord et celles du Sud du pays. Ces deux missions auxquelles ont pris part 24 médecins toutes spécialités confondues de chirurgie et de médecine. La première mission qui a été menée du 21 au 28 avril dernier a réalisé 1302 consultations au niveau de l'EPH de Tamanrasset ainsi qu’au niveau EPSP de In-Guezzam, In Amguel, Tazrouk, Abellassa…. Les médecins membres de cette mission ont effectué, selon le bilan détaillé présenté hier par le directeur local de la santé, le professeur Abbes Ziri, 346 consultations en chirurgie infantile, 323 en traumatologie, 252 en médecine interne, 135 en pédiatrie, 43 en neurochirurgie, 147 en cardiologie, 26 en cardio-pédiatrie. S'agissant de la seconde mission qui s’est déroulée du 28 avril au 02 mai dernier et menée par deux médecins au niveau de l’EPSP de In-Guezzam, celle-ci a effectué 272 consultations et 261 circoncisions. Les médecins ayant pris part à ces missions visant à renforcer les liens de solidarité entre les populations algériennes ont indiqué avoir constaté de nombreux cas de rachis des os, d'hernie et Hypertension et diabète au cours de leurs séjours dans ces régions de l’extrême sud du pays où beaucoup de chose reste à faire en matière de la prise en charge médicale.

Ils ont également déploré, selon les témoignages des citoyens de ces régions, «le dysfonctionnement de la distribution de la vitamine "D" pour les enfants ainsi que l'absence chez les parents du carnet de santé de leurs enfants ». Le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tizi-Ouzou qui avait dirigé cette mission durant laquelle il a eu à assurer une formation continue en psychiatrie pour les spécialistes locaux, a pour sa part indiqué lors de ce point de presse que 08 malades dont 03 en cardiologie et 05 en cardio-chirurgie seront programmés pour intervention chirurgicale au niveau de l'EHS de cardio-pédiatrique de la ville de Draa-Ben-Khedda.

Bel. Adrar