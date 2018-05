Etalage de linge : Mettre fin à la clochardisation

«Exposer» son linge sur les balcons dans la capitale est en passe de devenir de l’histoire ancienne. Les choses vont changer et il ne sera plus permis d’utiliser ces «petits» espaces pour faire sécher son linge. Une circulaire a été adoptée dans ce sens, en mars dernier, par le wali d’Alger. Cette mesure qui va être appliquée au niveau d’Alger centre, avant d’être généralisée à d’autres communes de la wilaya, s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation de l’image de marque de la capitale, ternie ces dernières années par une clochardisation galopante est appelée à mettre un terme à l’anarchie et surtout au non respect du cadre de vie et même l’aspect général de nos villes, amoché, très souvent, par des comportements qui portent atteinte à Alger et son statut de grande agglomération et de capitale économique et administrative du pays. En effet, nos balcons s’apprêtent, désormais, à retrouver leur vocation originelle, avec cette circulaire qui met fin à la pagaille des vêtements «couvrant» et surtout dénaturant les balcons. On ne peut que se réjouir de cette décision qui vient conforter tous les travaux lancés, jusque-là, dans le cadre du plan stratégique, à même de permettre aux Algérois de renouer avec le visage authentique de leur ville. Aujourd’hui, la force de la loi intervient pour bannir ce geste devenu malheureusement une habitude chez-nous. En fait, beaucoup ne se gênent nullement d’exposer à longueur de journées leur linge sur les bords des balcons, des fenêtres et autres façades, pourtant, conscients qu’une telle habitude ne pourrait être qu’une preuve d’un manque de civisme ou même un geste antisocial.

Mais ce n’est pas tout, il faut bien l’admettre, certains étalent tapis et autres grosses pièces sur les balcons, ce qui n’est pas sans conséquence sur la durée de vie et l’état général de ces mêmes balcons. Imaginer un instant l’impact, à long terme d’un tapis mouillé dont le poids va doubler sur ce dernier, sans parler des autres désagréments causés aux voisins ou encore aux passants.

Il est temps de passer désormais à une autre ère, fondée sur le respect du cadre de vie et de la citoyenneté. Néanmoins pour réaliser cette équation, il est impératif de lutter contre des mauvaises habitudes qui ont la peau dure et pour éviter que l’histoire des fameuses assiettes de la parabole ne se répète une fois de plus.

Samia D.