Floralies à Oran : fleurs et verdure

Selon des exposants sur place, le fait que cet évènement soit organisé quelques jours avant le mois sacré a eu un impact direct sur son visitorat. Car expliquent-ils, le jardin municipal qui abrite la manifestation est situé à proximité du grand marché populaire de M’dina El Djdida, ce dernier est traditionnellement pris d’assaut par les milliers de ménages qui viennent de toutes les villes de l’ouest durant les jours qui précèdent le mois de Ramadhan pour faire leurs achats. Et du coup, ajoutent-ils, ils se rendent aussi à l’exposition pour découvrir, entre autres, les produits artisanaux, les plantes et les fleurs à pots et, pourquoi pas disent-ils, repartir avec des idées pour renouveler le décor de leurs maisons à la veille du mois sacré.

M. Djamel Bouchedda, le responsable de la division de propreté et de l’environnement ( DPE) qui relève de la commune d’Oran, principal organisateur de la manifestation, a indiqué dans une déclaration à notre journal que le choix de placer les floralies de cette année sous le slogan de «Notre avenir, notre environnement» s’inscrit dans la stratégie générale adoptée par la wilaya d’Oran depuis presque une année, et qui accorde un intérêt primordial à la préservation de l’environnement. Il soutient, par ailleurs, que la réussite des floralies de cette année en particulier est due à la nouveauté introduite dans son concept, à savoir les cours de plantation et d’entretien des fleurs proposés gratuitement par des associations locales aux visiteurs. «Nous avons eu un retour très positif de cette initiative» a-t-il précisé. De leur côté, les visiteurs semblent emballés par l’idée ! « Personnellement j’habite Oran et je découvre pour la première fois les floralies et franchement je suis un peu déçue d’apprendre que l’évènement en est à sa 11e édition. L’exposition est juste magnifique. Les exposants proposent une variété de produits à des prix imbattables et de première main. Les fleurs et les plantes qui y sont proposés sont splendides. J’ai trouvé mon bonheur», confie Mme Souad A., une enseignante rencontrée sur place.

Les exposants — 87 exposants à participer cette année à la 11e édition des floralies—, quant à eux, trouvent que la durée de cette manifestation est insuffisante et proposent, ainsi qu’elle se déroule sur un mois ou bien deux ou trois fois par an. Cela leur permet, disent-ils, de rentrer en contact direct avec les clients et par conséquent, vendre leurs produits à des prix concurrentiels. Une manifestation qui a pour objectif d’inculquer la culture de plantation et de protection des espaces verts et leur valorisation, de faire connaitre tout le patrimoine en lien avec le monde floral et promouvoir la culture environnementale pour la préservation des espaces verts et les techniques modernes dans le domaine de la plantation et la maintenance des jardins. Parmi les exposants, des fleuristes, des pépiniéristes, artisans, paysagistes, des jardiniers et des associations locales ont participé, qui ont en commun le même amour pour les fleurs et les plantes.

Amel Saher