Le chiffre du njour : 1.900 milliards de dollars

Créé en 2009 par l’organisation non-gouvernementale britannique Tax and Justice Network, le Financial Secrecy Index, l'indice qui classe les pays du monde en fonction du niveau de pratique des secrets financiers qui y existe, livre des données permettant d’estimer qu'entre 21.000 et 32.000 milliards de dollars de capitaux privés dans le monde sont situés dans des juridictions secrètes, en étant très peu ou pas du tout imposés. Les flux financiers transfrontaliers illicites ont été estimés à 1.600 milliards de dollars par an, un montant qui dépasse de quelque 135 milliards de dollars l'aide publique internationale. Depuis les années 1970, les pays africains ont perdu à eux seuls près de 1.900 milliards de dollars en fuite de capitaux.