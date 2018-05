Conjoncture : A l’épreuve du « géopolitique »

Influencé par le contexte géopolitique qui prévaut au Moyen-Orient, et la situation sécuritaire qui prévaut en Libye, le marché pétrolier renvoie les signaux d’une nette reprise des cours, conséquemment, cette fois-ci, aux menaces de sanctions contre l'Iran formulées par le Président américain. Des menaces qui pourraient stimuler davantage les prix, l’Iran étant le troisième producteur au sein de l’Opep, avec environ 3,8 millions de barils par jour, soit près de 4% des approvisionnements mondiaux. Une conjoncture dont les conséquences sont évidentes sur le recul de l'offre de pétrole sur le marché mondial. L’accord Opep - Non-Opep de limitation de la production, qui s’est révélé déterminant dans la baisse des quotas produits, la relance de la demande pour le brut soutenu par la reprise de la croissance mondiale, ainsi que la chute de la production au Venezuela et en Libye ont également contribué à la hausse des prix de l’or noir. Le cours du baril de Brent a ainsi grimpé à plus de 76 dollars actuellement, et pourrait poursuivre sa cadence, au cours de l’année, selon les observateurs. Une option d’ailleurs confirmée, en avril dernier, par l’Agence internationale de l’énergie, dans son analyse du marché pétrolier.

Les prévisions de l’agence tablent sur une augmentation de la demande mondiale de pétrole de 1,5 Mb/j en 2018. En matière d'offre, les perspectives de croissance, hors OPEP, devraient rester inchangées, soit 1,8 mb/j.

La même source affirmait que la production de certains pays membres et non-membres de l’OPEP avait chuté plus qu’il n’était prévu dans les engagements initialement convenus, soit des réductions supplémentaires totalisant plus de 800 kb/j. Ces indicateurs optimistes, du moins pour les pays exportateurs de pétrole, dont l’Algérie, qui doit tirer bénéfice de cette conjoncture, pourraient contribuer à réduire davantage les stocks mondiaux d'environ 0,6 Mb/j, dans le cas, bien évidemment, où la production de l'OPEP demeurait constante, en 2018, et où les perspectives pour la production non-OPEP et la demande de pétrole se maintenaient également inchangées, précisent les experts de l’AIE. Les récentes déclarations du ministre saoudien de l'Énergie viennent apporter, en fait, de nouveaux éléments qui pourraient influencer le marché. Khalid Al Falih a fait savoir, mardi, par voie de communiqué, que l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, prendrait toutes les mesures qui s’imposent pour parer à d’éventuelles pénuries d'approvisionnement en pétrole, à l’issue du retrait américain de l'accord nucléaire avec l'Iran. Des propos intervenus juste après l’annonce du Président américain Donald Trump de retrait des États-Unis de l'accord international nucléaire conclu avec l'Iran. La démarche du royaume d'Arabie saoudite, qui s'est engagé à soutenir l’entreprise de stabilisation des marchés pétroliers mondiaux dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs, mais aussi de la durabilité de la croissance économique mondiale, a fait savoir le ministère saoudien, ouvre en tout cas la voie à d’autres lectures. Pour l’heure, les assurances émanent du secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, , qui a confirmé que «les efforts menés sous l'égide de l'Opep pour stabiliser le marché du pétrole seront maintenus». «Le rééquilibrage du marché pétrolier est un long processus qui en est maintenant dans sa quatrième année. C'est un chantier qui est toujours en cours et demande de la stabilité», a déclaré à l’agence Reuters, Mohammad Sanusi Barkindo.

D. Akila