Création d’une unité de fabrication de charcuterie « hallal » en Algérie : Des investisseurs croates intéressés

Des investisseurs croates sont intéressés par la création d’une unité de fabrication de charcuterie hallal en Algérie, a indiqué, vendredi à Tizi Ouzou, l’ambassadeur de Croatie à Alger, Marin Andrijasevic.

Présent à l’ouverture de la troisième édition du Salon

communal de l’agriculture de montagne d’Ath Yenni, M. Andrijasevic a indiqué qu’une usine dans son pays, spécialisée dans la fabrication de charcuterie hallal à base de viande de bœuf et de poulet, et ayant déjà ouvert des unités similaires dans des pays musulmans tels que le Qatar et l’Indonésie, cherche des partenaires algériens pour lancer cette activité en Algérie.

«Cette usine cherche un partenaire algérien pour ouvrir une unité en Algérie et pénétrer ensemble le marché national, et, à partir de l’Algérie, conquérir les autres pays de l’Afrique du Nord et de l’Ouest», a-t-il affirmé. Une dégustation de plusieurs variétés de charcuterie hallal (saucisse sèche de bœuf, filets de poulet aux asperges, à la tomate... ) de ce fabricant croate a d'ailleurs été offerte aux visiteurs du Salon afin de faire découvrir ses produits.

L'ambassadeur a observé qu’en plus de la charcuterie hallal, d’autres partenariats peuvent être développés entre les deux pays, notamment dans le domaine de la transformation agricole, tout en observant qu’il serait intéressant de promouvoir la filière du bio : «Il serait intéressant de développer ce créneau, et les entrepreneurs et agriculteurs de la Croatie sont intéressés de travailler avec vous pour des partenariats dans les filières oléicole et laitière.»

Le Salon de l’agriculture d’Ath Yenni de deux jours (vendredi et samedi), organisé par l’Assemblée populaire communale, en collaboration avec la subdivision agricole de cette même région et l’Assemblée populaire de wilaya, au niveau de l’espace culturel Mouloud-Mammeri, est animé par une vingtaine d’agriculteurs.