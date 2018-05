Caisse nationale de mutualité agricole : Inauguration d’un nouveau bureau à El-Oued

Aux fins de se rapprocher des agriculteurs, la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) vient d’inaugurer un nouveau bureau local dans la wilaya d’El-Oued. Il faut dire que le choix d’implanter ce bureau, situé dans la daïra de Reguiba, qui est, en fait, le septième du genre au niveau de la wilaya d’El-Oued, n’est pas improvisé et revient à la richesse de cette région du pays en ressources agricoles, principalement dans la culture maraîchère, souligne un communiqué de la CNMA, citant, notamment, la pomme de terre et l’élevage ovin et caprin, autant de richesses qui méritent d’être protégées.

La cérémonie d’inauguration de ce nouveau bureau s’est tenue, hier, en présence de président d’APW d’El-Oued, le directeur des services agricoles, le représentant de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), le conservateur des forêts, le chef de la daïra de Reguiba, les Présidents des APC de Reguiba et de Hamraïa, et des cadres de la direction générale de la Caisse nationale de mutualité agricole. Selon le communiqué, cette démarche vise le renforcement du positionnement de la CNMA en tant qu’assureur conseil de proximité, pour toucher le maximum d’agriculteurs en leur offrant des produits diversifiés et adaptés à leurs besoins.

En effet, le CNMA n’a pas ménagé ses efforts, pour maintenir sa position dans un marché des assurances de plus en plus concurrentiel.

Fidèle à son plan d’action 2015-2019, la CNMA œuvre à adapter ses potentiels humains et professionnels aux normes de gestion moderne, en introduisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), ce qui ambitionne à améliorer la productivité et à promouvoir la place de sa clientèle dans ses préoccupations.

Pour ce faire, la CNMA a mis en place un environnement motivant en vue du renforcement de la mutualité de proximité, par la mise en place d’un programme d’assistance agricole, de sensibilisation et de rapprochement avec les acteurs du monde rural, en vue de la modernisation du système de prise en charge des risques auxquels l’agriculteurs, l’éleveurs et le pêcheurs sont exposés.

En résultats, la CNMA a enregistré des performances lui permettant de garder la 4e place sur le marché des assurances dommages, avec 11% du chiffre d’affaires, tout en maintenant sa place de leader des assurances agricoles, avec une part de 75% du marché.

Le chiffre d’affaires 2017 de la CNMA est de 13,012 milliards de DA, contre 12,6 milliards de DA, soit 3% d’accroissement par rapport à l’exercice 2016.

Kamélia Hadjib