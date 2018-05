Grand angle : La reconstruction en ligne de mire

Les Irakiens ont voté hier pour élire un nouveau Parlement. C’est en soi un évènement important dans un pays meurtri et détruit par des années de guerre et qui aspire à un avenir meilleur après la victoire contre le terrorisme. Pour preuve, contrairement aux trois scrutins précédents organisés depuis l'invasion emmenée par les Américains en 2003, il n’a été fait état d’aucune violence particulière lors de cette campagne électorale, malgré les menaces de Daech. Les attentes exprimées par les électeurs irakiens, près de 24,5 millions, reflètent cet espoir de voir leur pays retrouver sécurité, stabilité, moteurs de ce développement économique durable souhaité. Car au-delà de l’élection elle-même, ce qui compte pour les Irakiens, c’est de tourner une page noire de leur histoire et se donner la possibilité d’entrevoir leur avenir sous de meilleurs jours. C’est ce qui ressort du reste des déclarations recueillies auprès des électeurs de tout âge. Ainsi si certains disent avoir voté pour «changer les visages de ceux qui ont conduit à la destruction du pays», d’autres affirment avoir voté «pour que la sécurité et l'économie se stabilisent», ou encore pour «sauver le pays du confessionnalisme et de la corruption». C’est dire aussi que les résultats de cette consultation électorale, dont les premiers devraient être connus au plus tôt mardi, sont surtout attendus en raison de leur impact économique sur la vie quotidienne des Irakiens. La politique arrive en second lieu d’autant que, relève-t-on, «l'équilibre des forces entre communautés, ne devrait pas changer dans un système calibré pour qu'aucune formation ne soit en position dominante afin d'éviter le retour à la dictature». Dès lors il est clair que ce qui est attendu du nouveau Parlement c’est de s’atteler à superviser la reconstruction du pays. Une tâche gigantesque s’il en est et pour laquelle la communauté internationale s’est engagée à contribuer en mettant la main à la poche. Ainsi lors de la conférence internationale organisée en février dernier pour recueillir les dons pour la reconstruction de l’Irak, le pays a obtenu en février 30 milliards de dollars d'engagements de ses alliés pour remettre sur pied ses infrastructures déficientes. A charge pour les nouveaux élus d’être à la hauteur et de concrétiser les espoirs placés en eux.

Nadia K.