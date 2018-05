Transfert demain de l’ambassade américaine à Al Qods : L’autre Nakba

Donald Trump a franchi le Rubicon. En procédant demain à l’inauguration du nouveau siège de l’ambassade US à al-Qods, donc à la reconnaissance de la ville sainte comme capitale de l’Etat hébreu, le Président américain vient de rassembler tous les ingrédients nécessaires à un «embrasement» dans toute la région avec des ondes de choc allant bien au-delà.Après le retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien suivi du raid israélien en Syrie, Donald Trump a décidé d’opter pour la politique du fait accompli instaurant un unilatéralisme sauvage au grand dam des partisans de la paix et de la solution à deux Etats. Plus qu’un geste politique, le timing de l’application de cette décision annoncée le 6 décembre dernier, coïncide avec le 70e anniversaire de la Nakba. Une double sentence pour un peuple qui a trop longtemps cru en la justice internationale et en la solidarité arabo-musulmane.

Pas encore remis du traumatisme causé par l’escalade militaire entre israéliens et iraniens en Syrie, la communauté internationale ne sait plus quelle démarche adopter face à un président américain qui ne recule devant rien, mais loin d’être un aventurier. Doté d’une intelligence redoutable, Donald Trump, a bien perçu la frilosité des pays de la région face à «l’ogre» iranien et a compris que le rôle des Américains en tant que gendarme du monde est bien encore à l’affiche. En brandissant cet épouvantail, le locataire de la Maison-Blanche sait plus que tous que les dirigeants arabes, pris entre deux feux, caresseront sans hésiter celui qui est le moins brûlant. «Al Qods contre la protection américaine» est le nouveau deal pour une normalisation déjà bien entamée par certaines capitales arabes. L’éventuelle réunion d’urgence attendue des représentants de la Ligue arabe sera sanctionnée, comme à l’accoutumé, par un laconique communiqué condamnant cette initiative, avant de vaquer par la suite à régler des comptes ataviques en scrutant le ciel pour détecter un improbable Ovni en provenance de Téhéran. Pour l’heure seul le ministre russe des AE a fait part de son inquiétude. M. Sergueï Lavrov, dont le pays a récemment été sollicité par le président palestinien à jouer un rôle plus important dans le processus de paix, a évoqué «une impasse de plus en plus profonde».

Décidée à avoir un pied ferme dans la région, ce qui agace sérieusement Washington, Moscou reste troublé par les tentatives américaines à vouloir modifier la configuration de la carte géopolitique du Moyen-Orient afin de «mettre le problème palestinien à l'arrière-plan.» Des 193 pays composant l'Assemblée générale de l'Onu, 128 ont voté fin décembre2017 une résolution condamnant la décision américaine.

La rue, quant à elle, ne cessera jamais son soutien à la Palestine et au droit de retour des Palestiniens, comme à Londres où des milliers de personnes ont manifesté vendredi pour une «Palestine Libre». Un slogan qui retentira tant que les enfants d’el Hidjara (les enfants de la pierre) n’abdiqueront pas.

M. T.