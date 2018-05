« La RASD n'est pas un état imaginaire »

Le responsable du secrétariat politique du front Polisario, Hamma Salama a indiqué vendredi dernier, que la République arabe sahraouie démocratique (RASD) "n'est pas un Etat imaginaire" tel que prétend l'occupant marocain, ajoutant que "nous ne sommes pas des mercenaires, ni un peuple imaginaire, nous sommes le peuple sahraoui, représenté par une organisation politique, encadrée par le front Polisario et présent dans les camps des réfugiés, dans les territoires libérés et occupés et dans la diaspora, un peuple qui ne cessera jamais de lutter jusqu'au recouvrement de sa liberté et de son indépendance".

"Le Front Polisario a réussi, durant les dernières 45 années, à préserver l'unité du peuple sahraoui, dispersé dans les camps de réfugiés, les territoires occupés et libérés et partout dans le monde", a affirmé M. Salama, qui saluait, à son départ, la délégation algérienne qui a participé aux festivités célébrant le 45e anniversaire de la création du front Polisario, organisées dans la wilaya d'Aousserd. "La RASD est reconnue par 48 Etats dans le monde, elle n'est pas imaginaire tel que le prétend le Maroc", a précisé le responsable. Les allégations du Royaume du Maroc qui veut, à tout prix, impliquer l'Algérie dans le conflit du Sahara occidental "sont infondées", a-t-il soutenu. "Nous n'avons aucun lien avec l'Iran, ni le Hezbollah, ce n'est que mensonge et calomnie", a-t-il ajouté. Rappelant la position de l'Algérie soutenant la cause sahraouie et les mouvements de libération à travers le monde, partant des constantes et des principes de l'ONU, M. Salama a indiqué que "l'Algérie a respecté les principes de l'ONU, tout en les mettant au service des causes justes, dont la cause sahraouie", appelant les pays arabes à suivre l'exemple de l'Algérie et soutenir le peuple sahraoui et son droit à la liberté et à l'indépendance". S'agissant des festivités célébrant le 45e anniversaire de la création du Front Polisario, le responsable sahraoui a fait savoir que le Front avait surmonté toutes les difficultés y compris "le manque de fonds et de soutien et le blackout médiatique", précisant que sa création fut "une décision courageuse et étudiée", pour mettre les Sahraouis devant leurs responsabilités, consistant à "être positifs, tirer les enseignements nécessaires même durant la guerre ou à l'intérieur des prisons, à compter sur soi et à faire prévaloir la neutralité et la modération, sur la base des principes prônées par le Front". "Nous ne changerons pas de position. Le Front Polisario demeurera l'épine dorsale du peuple sahraoui. Aucune propagande ne pourra l'influencer ni sa crédibilité ou sa représentation du peuple sahraoui et c'est là un véritable acquis", a ajouté le responsable sahraoui. "Des victoires ont été remportées par le Front Polisario sur plusieurs fronts, notamment le front interne à travers l'unité du peuple sahraoui et sur la scène internationale, ainsi qu'au niveau du front des terres occupées qui lutte contre l'occupation et les violations marocaines, en sus du front de la communauté sahraouie établie à l'étranger", a assuré M. Salama.



Rassemblement de masse devant l'ambassade du Maroc à Pretoria



Le parti politique sud-africain "Economic Freedom Fighters" (combattants pour la liberté économique) a organisé jeudi dernier, un rassemblement en solidarité avec le peuple sahraoui, devant l'ambassade du Maroc à Pretoria, en protestation contre la poursuite de l'occupation marocaine des territoires sahraouis, depuis plus de 40 ans, appelant à la fermeture de l'ambassade marocaine en Afrique du Sud.

Le site électronique sahraoui "Eddamir" a indiqué, vendredi, dans une publication, que le rassemblement organisé par le parti politique sud-africain avait été marqué par plusieurs interventions de militants du parti pour exprimer "leur solidarité inconditionnelle avec le peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination", appelant les Africains "libres" à soutenir le peuple sahraoui dans la décolonisation de la dernière colonie africaine.

"Nous devons savoir pourquoi nous sommes devant cette ambassade en particulier. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole jusqu'en 1975, a été occupé de force, par le Maroc, faisant fi du droit international", a indiqué le SG du parti, Godrich Gardee, dans un discours prononcé à cette occasion, dans lequel il a souligné "l'importance de ce rassemblement" qui coïncide avec la création du front Polisario.

"Nous ne sommes pas fiers de la présence, sur notre territoire, d'une ambassade d'un pays occupant un autre pays africain, d'où la nécessité de procéder rapidement à sa fermeture, car en Afrique du Sud, nous sommes redevables au front Polisario et au peuple sahraoui qui nous ont soutenu à l'époque du régime de l'Apartheid", a rappelé le SG du parti. "Le régime marocain est une copie conforme au régime de l'Apartheid et à l'occupation israélienne de la Palestine. Nous appelons à la fermeture de cette ambassade", a-t-il ajouté.