Dans la lucarne : Des verts pas «mûrs» !

Il est certain que le public algérien veut retrouver le sourire perdu lorsque notre sélection a échoué dans sa quête pour composter son «fameux sésame» pour la Russie. Une troisième qualification d’affilée au Mondial n’a pas eu lieu. Ce qui avait plongé tout le monde dans une tritesse indescriptible. On ne s’attendait pas à une telle déconvenue, surtout que notre groupe était des plus accessibles. Maintenant, il faut penser à l’avenir et ne pas trop se focaliser sur ce que le «rétroviseur» nous montre. Il faut résolument regarder devant soi. C’est le plus important, sachant que la «terre ne s’arrête pas de tourner». C’est vrai une erreur de «casting» avec la nomination d’Alcaraz nous a fait du mal sur tous les plans, même financier. On a fait appel à Madjer pour assurer sa succession. Les avis étaient partagés, mais comme c’est un ex-footballeur reconnu dans le monde du football, les observateurs ont estimé, à tort ou à raison, que ce dernier pouvait apporter quelque chose de probant à l’édifice et donner une autre impulsion à notre sélection nationale. Celle-ci, faut-il le préciser, n’a pas connu un chamboulement radical, aucun nouveau sélectionné de notre championnat national d’élite. Ce sont toujours les mêmes qui sont convoqués, aussi bien lors de l’important match amical, le 07 juin à Lisbonne devant le Portugal de Cristiano Ronaldo, que celui en septembre prochain, le match officiel contre la Gambie, à Banjul, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2019 prévue au Cameroun, le pays d’Issa Hayatou, l’ex-président de la CAF qui a quitté son poste le 16 mars 2017 au profit du Malgache, Ahmad Ahmad.

Il est exact de dire que notre équipe nationale, drivée par Madjer, a bénéficié d’un certain répit, puisqu’il lui reste encore presque 04 mois avant d’entamer la compétition officielle. C’est une très bonne chose à condition d’être bien utilisé. On ne doit pas «tuer» inutilement ce temps et bien se préparer à cette importante échéance. Car, avec les dates FIFA, quelque part, on est bloqué. Cependant quatre ou cinq jours seulement pendant lesquels on peut disposer des joueurs «pros», ne seront pas suffisants pour une bonne préparation. C'est-à-dire qu’il faudra avoir des joueurs «prêts» pour entamer la compétition officielle et de surcroît dans un pays africain avec toutes les conditions climatiques auquelles on sera exposé : pluie, chaleur, humidité et autres. Il y a aussi la période estivale pendant laquelle les joueurs sont en vacances et la reprise qui coïncide avec la préparation foncière, aussi bien localement qu’au niveau des championnats européens. Ce ne sera pas évident d’avoir des joueurs «prêts» à 100%. Un problème qui avait surgi et que Saâdane, l’ex-sélectionneur national, avait abordé en longueur et en largeur.

C’est pour cette raison qu’on doit profiter au maximum de ce répit pour bien recharger les batteries. On sait bien que cette défaite contre l’Arabie saoudite, à Cadix (Espagne), sur le score de (2 à 0), n’a pas arrangé les choses. Car, les joueurs du cru, hormis Bennaceur (évolue dans la série B d’Italie), ont été quelque peu touchés par cette contre-performance, surtout qu’ils n’ont pas fourni le rendement escompté. C’est l’Arabie Saoudite plutôt qui en a profité ; on lui a servi de sparring-partner et elle a réussi ainsi à se requinquer le moral, alors que, quelques jours auparavant, elle accusait de larges défaites contre l’Irak et la Belgique sur le score de

(4 à 0). On doit désormais travailler davantage, on est encore bien loin du compte. On espère un bon résultat avec l’arrivée des «pros» et leur alignement quasi-inévitable devant le Portugal, le 07 juin à Lisbonne, qui pourrait rassurer les fans de l’EN et, pourquoi pas, leur permettre de retrouver le sourire effacé depuis quelques temps. Il faut revoir beaucoup de choses et notamment le système de jeu qui est jusqu’ici assez changeant. Ce qui empêche une certaine stabilité, garante immanquablement de la réussite. Les joueurs doivent s’habituer à un système de jeu qu’ils pratiqueront lors des matches officiels. Ce qui comptera pour eux. Car, les matches amicaux ne peuvent qu’attirer l’attention du coach sur certaines erreurs commises qu’il doit impérativement corriger pour le bien de notre équipe nationale. Il faut assumer ses responsabilités en prenant le «taureau par les cornes» et accorder de l’importance au jeu direct et surtout à la franchise.

Hamid Gharbi