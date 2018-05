Neymar fait part de ses appréhensions

L'attaquant brésilien Neymar, a reconnu avoir «peur» à l'idée de retrouver le terrain après la blessure à un pied qui l'a tenu à l'écart depuis fin février, dans un entretien publié sur la chaîne youtube de Zico. «Tout se passe bien, Dieu merci, mais il y a toujours cette peur de revenir et je dois perdre cette peur le plus vite possible pour arriver (en forme) à la Coupe du Monde», a affirmé le joueur de 26 ans. L'entretien avec Zico, légende de la Seleçao des années 1980, a eu lieu la semaine dernière, juste avant le départ de «Ney» pour Paris, où il doit reprendre l'entraînement prochainement avec le PSG.

Il espère être totalement rétabli pour le Mondial (14 juin-15 juillet),

sachant que le Brésil fera ses grands débuts en Russie le 17 juin, contre la Suisse.