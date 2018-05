Grand angle : L’embrasement du levant ?

Ce qui vient de se passer en Syrie où israéliens et iraniens se sont échangés quelques amabilités par missiles et roquettes interposées a de quoi faire trembler le monde. Les tensions sont de plus en plus palpables au Levant. Le discours belliqueux de Washington, son retrait de l’accord sur le nucléaire iranien, les changements auxquels a procédé Donald Trump au sein de son administration et la multiplication de «signaux inquiétants» sur le terrain poussent un grand nombre d’hommes politiques et d’analystes à évoquer le scénario d’une grande guerre au Moyen-Orient. Objectif : freiner l’influence iranienne dans la région, mais surtout briser l’élan de la Russie, qui cherche à s’affirmer comme acteur incontournable sur la scène régionale et internationale dans le cadre de sa stratégie de construction d’un monde multipolaire, en place et lieu du monde unipolaire dominé par Washington. Le limogeage du secrétaire d’État américain, Rex Tillerson, et son remplacement par le directeur de la CIA, Mike Pompeo, ont donné le signal d’un grand ménage décidé par le président américain parmi ses proches collaborateurs. Quelques jours plus tard, c’était au tour du conseiller à la sécurité nationale, H. R. McMaster, d’être remercié. Il a été remplacé par John Bolton, ex-ambassadeur aux Nations unies. Gina Haspel, ancien agent spécialisée dans les opérations secrètes, a été propulsée à la tête de la CIA. Elle est accusée d’avoir torturé des détenus irakiens dans la tristement célèbre prison d’Abou Ghraib, pendant l’occupation américaine entre 2003 et 2010. Son prédécesseur, Mike Pompeo, le nouveau chef de la diplomatie, est lui aussi connu pour approuver les méthodes de torture durant les interrogatoires. L’équipe qui décide des actions des États-Unis dans le monde est désormais dominée par des tenants de la ligne dure, partisans des guerres, selon les analystes avertis. Ces changements n’auraient pas suscité autant d’inquiétudes s’ils n’étaient pas inscrits dans un contexte plus général caractérisé par une escalade verbale entre les États-Unis et la Russie. Le 12 mars, l’ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley, a annoncé que Washington était prêt à effectuer une nouvelle frappe sur la Syrie si l’ONU s’avérait incapable d’obtenir l’arrêt de l’offensive russe dans la Ghouta orientale. Au même moment, le chef d’état-major américain a annoncé l’envoi de renforts à Manbij, nord de la Syrie, et sur les fronts du sud syrien. La guerre par procuration qui oppose russes et iraniens contre américains et israéliens est donc terminée.

Washington a décidé de revoir sa stratégie. Empêtrés dans des scandales à l’intérieur, Trump et Netanyahu pourrait même procéder à une manœuvre de distraction à l’extérieur. Côté libanais, la large victoire du Hezbollah aux dernières législatives inquiète. Des sources militaires libanaises révèlent que le Hezbollah a relevé son niveau d’alerte ces dernières semaines. L’étincelle d’une grande guerre, qui embraserait le Moyen-Orient a failli prendre cette fois.

M. T.