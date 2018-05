Algérie 0 Ghana 0 : Daâs sauve les verts

Après s'être débarrassés des tunisiens au tour précédent, les poulains du duo Sbaâ-Achiou, sont tombés sur une très bonne équipe ghanéenne qui pratique un beau football. Et dès la 3ème minute de jeu,le gardien, Saïd Daâs, sauve un but tout fait pour les brésiliens de l'Afrique. Ces derniers vont récidiver quelques minutes plus tard, mais Daâs sera encore présent pur annihiler. Les verts jouent bien en défense, mais aussi au milieu, mais dès qu'ils arrivent au niveau dans ;'axe, ils perdent bêtement le ballon. Un manque de concentration évident. Les rares fois où ils oint transité par les ailes, ils ont failli scorer. Usant de balles en profondeur, les algériens ont donné du répit à leurs adversaires qui n'en demandaient pas tant. C'est sur ce score de 0 à 0 qu'ils rejoindront les vestiaires. En seconde mi-temps,la domination ghanéenne fut des plus nettes et Daâs sera, à chaque fois présent pour sauver ce qui peut l'être. Les nôtres commettront énormément d'erreurs avec des passes à l'adversaire par manque de précision. On se débarrasse de la balle comme on peut. Il faut dire que sans Daâs le score aurait été tout autre. Notons la présence dans cette rencontre, au stade du 5 Juillet, des ministres de la Jeunesse et des sports, de l'environnement et aussi le président de la FAF. Au cours de cette joute, le "onze" ghanéen a été un véritable régal pour les yeux et il méritait de l'emporter. Les algérois ont été trop solides en défense. Leur jeu d'attaque a été en deçà des attentes du fait qu'on revenait le plus souvent derrière au lieu de tenter leurs chances par les côtés. Ce fut évident dès qu'on jouait sur les "ailes". Dans le temps additionnel (90+6), un coup franc avait failli permettre à Zorgane d'ouvrir la marque. Sa balle passera légèrement hors cadre.

HG