Dans la LUCARNE : Une décision bafouée

On est à la fin du présent exercice. La 29e journée de Ligue1 est marquée par deux matches avancés, à hier vendredi, et le reste du programme se terminera aujourd’hui. Une situation qui n’a fait que laisser pantois la plupart des spécialistes et autres observateurs. La circonspection vient du fait que ceux qui avaient annoncé que dès la 26e journée du championnat national de Ligue1 les deux matches se joueront le même jour et à la même heure. Si lors des saisons précédentes alors que la LFP était gérée par Kerbadj, l’ensemble des acteurs, à tous les niveaux, avait respecté les mesures prises par cette instance, ce n’est plus le cas de nos jours. Là, il faut relever que nos différentes équipes engagées au sein du football d’élite n’avaient pas émis une quelconque objection du fait que tout se déroulait le plus normalement du monde. Tout le monde alors avait accepté les règles du jeu sans rechigner. Ces derniers temps, et depuis que la LFP est gérée par un directoire dont la gestion de la compétition a été confiée à Ali Malek, l’ex-président du championnat national Amateur, on peut dire que les choses sont en train de se précipiter. On peut même dire qu’on est revenu à la case départ, presque aux « années de plomb » où tout allait de travers. D’abord, la mesure très importante qui consistait à faire jouer tous les derbys du centre au stade du 5-juillet a été curieusement abandonnée avec tous les risques qu’elle peut provoquer. C’est ainsi qu’on a fait jouer un match très sensible entre harrachis et mouloudéens dans le « petit » stade d’El Mohamadia avec tous les dangers qui peuvent surgir. Tout le monde a encore fraîchement à l’esprit ce qui s’était passé à Constantine lors du match de la demi-finale de la coupe d’Algérie entre la JSK et le MCA. Il y eut des « dérapages » qu’on ne peut décrire, eu égard à leur violence. En dépit de cela, on continue à programmer des matches de championnat d’élite dans des stades ne répondant pas aux normes. Là, on aurait dû faire comme on l’avait fait pour la coupe d’Algérie. C'est-à-dire que les clubs n’ayant pas une capacité d’accueil d’au moins de 10.000 places ne peuvent pas recevoir à domicile. Car, de cette façon, notre football ne pourra nullement progresser. De plus, indirectement, on encourage la violence où la promiscuité entre les deux galeries rivales qui pourraient provoquer des étincelles qui mettraient les « feux aux poudres », et partant l’irréparable. Ce qui ne semble émouvoir personne, puisqu’on continue à avancer des matches comme si de rien n’était. C'est-à-dire que les décisions prises au sein du Bureau Fédéral ne sont pas automatiquement appliquées. Ce qui ne fait qu’exacerber les problèmes et autres polémiques au sein de notre football. Cela est visible après la dernière programmation où l’on change de programme comme on le fait pour les « chemises ». Certes, on maintient l’horaire, mais cela n’empêche pas les

« tricheurs » de sévir, puisque nombreux sont les matches qui ne débutent pas à l’heure fixée officiellement par la commission des compétitions de la LFP. En dépit du fait que cette situation a été dénoncée, même par la presse nationale, on continue à faire comme si de rien n’était. Il y a eu même des cas où des matches débutent à 16h, officiellement, mais ne se terminent pas à la même heure du fait qu’on provoque quelques « palabres » afin de perdre sciemment du temps et connaître les résultats des autres matches. Une façon de traiter le résultat final en toute quiétude. En dépit de cela, on ne tente pas de lutter contre les « tentatives malsaines »

«d’arranger les résultats des matches». C’est malheureux, mais c’est comme cela ! Comme s’il s’agit d’une fatalité !

Hamid Gharbi