USM Blida - CS Constantine : officialiser le titre de champion

La suite de la 29e journée de Ligue1 sera marquée par le déplacement du CSC, au stade Brakni de Blida, pour se mesurer à un ensemble blidéen qui a déjà rétrogradé depuis plusieurs journées déjà. Toutefois, cette équipe ne veut pas partir sans faire quelques bons exploits. Elle veut rééditer sa très bonne prestation distillée, au stade Imam Lyes de Médéa, devant l’OMédéa. Les locaux n’ont pu revenir au score et glaner les trois ponts que dans le dernier quart d’heure de la partie. Les constantinois doivent s’en méfier et faire très attention.

Ils veulent jouer le jeu jusqu’au bout. Les poulains d’Amrani, pour leur part, doivent impérativement l’emporter et officialiser leur titre de champion d’Algérie qui remonte à plus de trois décennies. C’est l’occasion inouïe pour rendre le sourire à ses fans. Au stade du 5-Juillet, on assistera au derby du centre, entre le NAHD, club recevant, et le CRB. Les nahdistes chercheront à consolider leur deuxième place, alors que les belouizdadis voudront gagner pour assurer définitivement leur maintien en Ligue1. Il faut dire que ce sera très serré, eu égard à son enjeu. Ce sera du 50/50.

A Béchar, la JSSaoura, qui reçoit les hamraoua du MCO , partiront avec les faveurs des pronostics. Toutefois, il faudra se méfier de cette équipe du MCO qui alterne le bon et le moins bon. Il est vrai que cette équipe du MCO connaît quelques remous ces jours-ci avec le départ de Baba et, peut-être, l’arrivée de Naftal aux commandes. De plus, Bououkaz pourrait, à la fin de la saison, laisser la place eu technicien marocain, Badou Zaki. Il est certain que les gars de la saoura auront là une très bonne opportunité pour « chiper » la deuxième place aux nahdistes. Pour cela, il faudra l’emporter. A Tadjenanet, les sétifiens auront à effectuer un périlleux déplacement pour y affronter une équipe du DRBT qui ne veut pas abdiquer. L’avantage du terrain aura son importance durant cette joute.

A Bologhine, les médéens de Slimani auront fort à faire devant un ensemble du PAC qui a déjà assuré son maintien. Il est certain que le stade de Bologhine fera le plein du fait que les gars de Paradou n’en ont pas. Il est clair que la volonté pour lutter contre la relégation sera plus forte pour les médéens. Sauf accident, il en ont les moyens pour faire la différence. A Bel Abbès, l’USBiskra est vraiment dans une mauvaise passe, surtout que les abassis n’ont pas encore assuré leur présence la saison prochaine en Ligue1. Ce sera un match qui sera suivi avec une attention particulière. Que le fair-play soit au rendez-vous :

H. G.