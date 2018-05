Algérie 0 - Arabie saoudite 2 : copie à revoir

C’est le deuxième match amical que les algériens ont perdu. En effet, après l’Iran, le 27 mars dernier, à Graz (Autriche) (2 à 1), on vient de perdre devant l’Arabie saoudite de l’espagno-Argentin, Pizzi, sur le score de 2 à 0.

C’est la première fois qu’on ne marque pas. C’est vrai que l’Arabie saoudite est un mondialiste qui est « tombé » dans le groupe du pays organisateur, l’URSS, l’Uruguay et l’Egypte, mais malgré sa victoire contre l’Algérie du sélectionneur Rabah Madjer, cette équipe asiatique n’a nullement convaincu. Toutefois, une victoire est toujours bonne à prendre pour elle, ne serait-ce sur le plan moral. C’est ce qui avait fait dire aux journalistes saoudiens et même l’entraîneur Pizzi : «Ce qui compte pour nous, c’est qu’on a affronté l’Algérie. Le reste n’a pas d’importance.» C’est vrai lorsqu’on joue de tels matches amicaux, c’est pour se situer, mais aussi présenter un ensemble capable de tenir la comparaison. Ce qui n’a pas été le cas. Ayant passer le fameux round d’observation, les saoudiens ont réussi, par la suite, à se libérer lorsqu’ils ont constaté qu’en face, ce n’était nullement un «foudre de guerre». Outre cela, le but inscrit par Selmane Faradj, à la 24’ minute de jeu, sur coup franc, les a complètement libérés. Les nôtres, hormis l’action express de Belkheir, qui aurait mérité quelque chose, on n’a rien vu. D’où le fait qu’on avait facilité la tâche à l’équipe d’El Khalidj. Ben organisée, elle joue avec ses moyens un football des plus simplistes que les nôtres n’ont pas réussi à contrer. Il n’y avait pas une très bonne complémentarité entre les trois compartiments de jeu.

On se «marchait sur les pieds» faute d’une tactique claire. Ce qui explique qu’il n’y avait pas de répondant pour freiner cette équipe qui a réussi, à cause de nos errements sur le terrain, à asseoir son jeu. On n’a pas joué en « bloc » et notre système de jeu appliqué n’était pas évident, puisque notre jeu, si l’on peut dire ainsi, n’a pu renverser la vapeur. Pourtant, les saoudiens étaient techniquement limités ou presque. Ils ne possédaient pas de grands joueurs capables de faire la différence à eux seuls. Car, ils avaient bénéficié de quelques bonnes opportunités qu’ils n’ont pu transformer. N’oublions pas de relever qu’en amical, le 27 mars dernier, cette équipe de l’Arabie saoudite à été largement battue par son homologue belge sur le net score de 4 à 0. Elle fut battue aussi sur le même score par l’Irak précédemment. Elle aura aussi à jouer, le 15 mai, contre la Grèce, puis l’Italie, le Pérou et finalement l’Allemagne. C’est une équipe qui a programmé un travail linéaire qui va leur permettre de retrouver au summum de leur forme le jour «j» et notamment pour le match inaugural contre l’URSS, le 14 juin prochain.

L’adversaire de l’Algérie a été très content de son succès devant notre sélection nationale renforcée par Bennaceur, le seul «pro». A vrai dire, même les joueurs qui évoluent dans notre championnat national sont des professionnels à part entière. Certes, ils jouent localement, mais ils sont loin d‘être des amateurs. Qu’on ne l’oublie pas !

Globalement, on est passé à côté de notre sujet. Après cette défaite, sur le score de 2 à 0, le sélectionneur national a affirmé qu’il s’agit de l’équipe « B » et non l’équipe A. Cela ne peut être considéré comme un argument solide pour expliquer une défaite devant un adversaire qui était vraiment à notre portée, si on avait bien « obstrué » les « couloirs » et aussi le milieu du terrain. On avait vu comment ils ont marqué leur deuxième but. C’était si facile que même le gardien Moussaoui s’est fait battre comme un débutant (il l’est d’ailleurs). Pourtant, avant le démarrage de cette rencontre, Madjer avait affirmé « qu’on jouera pour gagner ». Ce qui ressort de cette empoignade en amical c’est que notre sélection des locaux n’est pas encore prête pour « qu’on la jette ainsi en pâture ». Car, on avait l’impression que c’était le cas ! Contre un mondialiste, on doit aligner notre meilleure sélection pour savoir vraiment où l’on est. On ne l’a pas fait. Il faudra l’accepter sportivement. Cette équipe saoudienne a été meilleure que nous. L’un des journalistes qui avait couvert, en direct, cette rencontre de Cadix (Espagne) (ce qui n’était pas le cas de l’ENTV qui l’a fait en différé) avait affirmé que « maintenant et après cette victoire contre l’Algérie, qui était, il n’y a pas longtemps, l’exemple à suivre dans le monde arabe, on peut croiser les jambes et nourrir de grands espoirs. On est rassurés ! ». Il faudra désormais penser aux deux prochains matches amicaux contre une équipe à déterminer début juin et le Portugal, à Lisbonne, le 07 juin. Là, Madjer jouera avec tous ses atouts. C'est-à-dire que l’armada de joueurs « pros » évoluant outre-mer sera présente. On verra bien le comportement de notre équipe nationale.

H. G.