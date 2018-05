Finale de la Coupe d’Algérie seniors dames

: La salle omnisports Abdelkader-Kessal du Complexe Sportif communal de Rouiba (Alger) sera, ce samedi à 16h00, le théâtre de la 51e finale de la Coupe d'Algérie de volley-ball seniors dames qui mettra aux prises le Groupement Sportif des Pétroliers (tenant du titre 2017) et l’ASW Béjaïa. les joueuses du nouveau duo staff technique Yacine Djellouli-Kamel Haddar (GSP), déjà sacrées championnes d’Algérie 2017-2018, avec un parcours sans faute, partent avec les faveurs des pronostics, vu la saison époustouflante qu’elles ont réalisée et leur longue expérience dans ce genre d’épreuve. à l’inverse de l’ASW Béjaïa qui, cette saison 2017/18, est un peu en phase descendante en jouant le play dowm (poule relégation). cette école de l’ASWBj était le vivier du volley algérien dans les années quatre- vingt-dix avec plusieurs trophées. à la clé, 6 coupes plus une africaine, sous la houlette du dynamique manager Djamel Cheurfa, et une grande génération de joueuses internationales, à l’image de Assia Ouddah (actuellement coach dans un club dans la ville Lyon), Rebahi Lynda et Hociani wardia, Nazef. mais néanmoins, le nouveau coach de l’ASW Béjaïa, Abderazak Moula, essayera, pour sa part, avec son effectif composé de Zahra Kennouche (blessée); Louiza Bayou, puis des sœurs Bounser Kahina et Sonia, de réaliser un grand exploit pour mettre fin à la longue domination de son adversaire qui dure, quand même, depuis 2008.

Il est à souligner que la formation algéroise (ex- MC Alger) prendra part ce samedi à sa onzième finale consécutive, dont la neuvième déjà sous sa nouvelle appellation (Groupement Sportif des Pétroliers), avec comme objectif de décrocher son 29e trophée dont le onzième consécutif; un palmarès jamais réussi par un autre jusqu’à présent.

Le nouveau président Mokhtar Naouri (GSP) comptera certainement sur la grande expérience de ses joueuses, telles que Kahina Chettout (passeuse EN), Dallel Achour, Zohra Bensalem, Aicha Mezmat, Yasmine Oudni (retour de blessure ) et Sara Belhocine, habituées plus que jamais à jouer des rencontre de haut niveau et à se surpasser quand l’enjeu en veut la peine. La finale de la 51e édition de la Coupe d’Algérie de volley-ball, seniors dames, sera officiée par le collège des arbitres suivants, à savoir Fatma Menad - Belhiri - Boukarnia - Zegane - Benmekhlouf - Zidoune - Guebas et Horr. il est à rappeler qu’en ouverture, il y aura la finale minimes garçons à 10h00 entre la JSC Ouled Adouane (Sétif) et la JSB Ighram (Béjaïa), puis à 13h00, la finale cadets garçons entre l’OMK Milia (Jijel) et le JSB Ighram (Béjaïa). A noter la présence en force des clubs de Yema Gouraya.

Programme : aujourd'hui





















Arbitres retenus le matin (deux matchs) : Guebas - Benkhelifa - Ramdani - Bessa - Lamari - Ait Hamoudi - Chelaghma - Aichour N.

Arbitres retenus pour les Dames : Menad - Belhiri - Boukarnia - Zegane - Benmekhlouf - Zidoune - Guebas - Horr.