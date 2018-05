USMA : La suspension de Koudri réduite à 8 matches

Revirement de situation dans le dossier CSC-USMA où de lourdes sanctions ont été prononcées contre des joueurs usmistes dont la plus lourde à l’encontre de Hamza Koudri qui avait été suspendu deux ans dont un an ferme pour agression physique sur un officiel.

En effet, dans le rapport des officiels dudit match, le commissaire au match s’était plaint, certificat médical à l’appui, d’avoir été agressé physiquement dans le tunnel menant au vestiaire par le milieu de terrain de l’USMA. Ce qui lui a valu une suspension de deux ans. Deux autres joueurs de l’USMA, en l’occurrence Benguit et Abdellaoui, ont été suspendus respectivement à huit et trois matches fermes. Néanmoins, la direction de l’USMA a fait appel de cette décision auprès de la commission fédérale des recours qui, après étude des nouvelles pièces versées au dossier, a décidé de réduire la sanction de Hamza Koudri à 8 matches fermes. Autrement dit, le milieu de terrain peut de nouveau jouer en match officiel dès la quatrième journée de la saison prochaine.

Il semblerait que Hamza Koudri ait apporté la preuve qu’il n’avait jamais blessé son «protagoniste» en dépit d’un accrochage verbale vif sur le terrain à la fin du match. Par contre, la commission des recours a maintenu les suspensions de Benguit et Abdellaoui. Sur un tout autre registre, la confédération africaine de football (CAF) a délocalisé le match Gor Mahia - USM Alger au stade Kasarani de Nairobi. Initialement, ce match était programmé dans la ville de Machakos, située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Nairobi. Ceci va épargner à la délégation de l’USMA un long déplacement par route, une fois à Nairobi. Tant mieux.

Amar B.