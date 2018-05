USM el-Harrach 2 - MC Alger 0 : baroud d’honneur

L’USM El-Harrach s’est imposé, hier au stade d’El-Mohammadia, face au MC Alger, par le score net et sans bavure de 2 à 0, à l’issue d’un rencontre marquée par l’engagement physique.

Ce derby de la capitale entre l’USM Harrach, condamné au purgatoire depuis le week-end dernier, et le MC Alger, encore en course pour une place au podium, synonyme de qualification à une compétition continentale, a débuté sur un faux rythme. Adoptant une configuration tactique portée sur le jeu offensif (4-3-3), avec un bloc médian, les protégés du technicien français Casoni ont pris les choses en main d’emblée. Malgré l’absence de nombreux titulaires dans le onze rentrant, à l’image de Hachoud, Derrardja, Nekkache, Souibah, Dieng, Azzi ou encore Karaoui, les coéquipiers d’Amada ont pris l’initiative du jeu à leur comptant, repoussant pratiquement les locaux dans leurs tranchées.

Cependant, les Amachi, Tebbi et consorts, qui ont eu le monopole du cuir, n’ont pas réussi à concrétiser leurs efforts, face à une défense bien groupée. Il faut dire que le jeu du Mouloudia a manqué de fluidité, notamment dans la construction des phases offensives. De leur côté, les poulains du coach Abbes ont opté pour un schéma de prudence (4-5-1). Évoluant en bloc, avec une occupation rationnelle du terrain, les camarades de Khellili ont surtout opéré par des contre-attaques, en effectuant un pressing sur le porteur du ballon. Ainsi, 10’, les locaux parviennent à ouvrir la marque par l’intermédiaire d’Aït Abdelmalek. Ce dernier profite d’une énorme bourde de la part du portier Chaâl, pour donner l’avantage aux Harrachis. Un score que les joueurs de l’USMH ont préservé bec et ongles jusqu’à la pause. De retour des vestiaires, les deux formations sont restées fidèles à leur stratégie de bases.

Les coéquipiers de Khellili ont continué à procéder par des contres, alors que les Mouloudéens ont continué à faire l’essentiel du jeu. Ainsi, avec l’entrée en lice de Nekkache et d’El-Mouaden, le MCA s’est montré plus dangereux. 60’, la balle du jeune Amachi est repoussée par la barre transversale. 73’, le tir de Nekkache a failli faire mouche. 80’, la balle de Nekkache, sur une reprise acrobatique, est bien captée par le gardien Belhani. Le Mouloudia pousse de plus belle en prenant de plus en plus de risques et s’expose aux contres Harrachis. 84’, est servi sur un plateau par Aït Abdelmalek au point de penalty, Nekrouf double la mise et scelle le sort de cette rencontre. Une victoire pour l’honneur pour cette formation de l’USMH, qui a joué cette partie sans pression. De son côté, le Mouloudia peut dire adieu au podium. À noter la sortie sur blessure du défenseur du MCA, Boulakhoua, à la demi-heure de jeu. Le joueur, pour qui c’est certainement la fin de saison, a été évacué à l’hôpital rapidement.

Rédha M.